El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la detención en EU del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ocurrida durante la madrugada del pasado 3 de enero.

“Hoy reconocemos y rendimos homenaje al valiente pueblo venezolano, que tuvo que soportar décadas bajo un régimen corrupto y opresor”, escribió el diplomático en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El embajador de EU en México subrayó que el “narcorégimen” de Nicolás Maduro, que ahora enfrentará la justicia bajo las leyes estadounidenses, reprimió a millones de ciudadanos venezolanos, quienes se vieron forzados a abandonar su país “mientras se destruía su economía y actuaba como narcoterrorista”.

“La acción firme del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envía un mensaje claro de que no tenemos miedo de actuar, de que la justicia prevalecerá y de que los regímenes opresores y corruptos rendirán cuentas. ¡Dios bendiga a los Estados Unidos!”, culminó.

Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima. Foto: Truth social

Ayer, el presidente Trump dio a conocer en conferencia de prensa desde Mar-a-Lago que Estados Unidos se encargará de “ocupar el vacío de poder” que deja Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela, en lo que se crean las condiciones para una transición democrática.

"Venezuela será un país en el que muchos otros países querrán participar. Queremos que Venezuela sea un país rico, independiente y seguro", expresó. Según Trump, el chavismo bajo el gobierno de Nicolás Maduro se aferró al poder para llevar a cabo una campaña de violencia, tanto en su país como en contra de los Estados Unidos de América y en toda la región, con supuestas operaciones de narcotráfico.

