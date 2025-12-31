“Ambas naciones pueden mirar atrás y reconocer avances históricos”, dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en el marco del cierre de 2025, sobre la relación bilateral entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el diplomático destacó una serie de acuerdos entre ambas naciones, como la solución de largo plazo al desafío de aguas residuales en Tijuana-San Diego, hasta avances en la cooperación hídrica.

De igual forma, resaltó las acciones y operativos para interrumpir el tráfico de drogas y armas, con la construcción de una frontera más segura que, dijo, ha permitido mantener la migración ilegal en niveles “históricamente bajos”.

“Si bien aún enfrentamos retos, hemos logrado avances significativos y, trabajando juntos, alcanzaremos aún más en el año que comienza”, vaticinó Ronald Johnson.

Compartió una secuencia fotográfica de algunos momentos clave durante su encargo de embajador de Estados Unidos en México, como cuando la presidenta Claudia Sheinbaum le recibió en Palacio Nacional sus cartas credenciales y reuniones con autoridades de los dos países.

Johnson ha subrayado en distintas ocasiones que la coordinación profunda con México da resultados, bajo los liderazgos de Sheinbaum y Trump, pues ha asegurado que las detenciones a integrantes del crimen organizado “golpean directamente la estructura y el financiamiento de los cárteles”.

