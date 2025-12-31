Tras el descarrilamiento en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en inmediaciones del poblado Nizanda, Oaxaca, donde perdieron la vida 13 personas y hubo alrededor de 100 heridos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que los trabajos de campo de los peritos especializados y elementos policiales continúan en Oaxaca, a fin de integrar la carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido en el Corredor Interoceánico.

En un comunicado la dependencia señaló que se reporta un avance en cuanto a intervenciones respecto a la extracción de la caja negra de la locomotora, el levantamiento de la unidad siniestrada y práctica de peritajes, entre otras acciones.

Destacó que personal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) ha mantenido comunicación y trabajo coordinado con distintas instituciones federales, estatales y locales involucradas y relacionadas con las acciones.

Esto con el objetivo de avanzar en el plan de investigación, priorizando la reparación integral del daño a las víctimas, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La Fiscalía precisó que, aunado a las diligencias, encabezadas por personal de la FECOR, en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se han entregado los cuerpos de las personas fallecidas a sus familiares.

Además de contar con diversos informes sobre los hechos, como inspección exterior de los vagones de pasajeros siniestrados, trabajos de servicios periciales en la elaboración de dictámenes técnicos, obtención de diversas constancias y evidencia fotográfica.

Así como identificación vehicular, causalidad de hechos, derecho de vía, videograbación de personas, lugares y objetos, así como estudios de necropsia, entre otros.

La FGR enfatizó que va a seguir informando sobre los avances en los trabajos que se llevan a cabo, reiteró su compromiso con las víctimas, con la seriedad y objetividad de la investigación.

