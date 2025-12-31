Como parte de las acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales detuvieron a nueve personas, aseguraron 10 armas de fuego, 18 cargadores, 459 cartuchos y tres vehículos.

En un comunicado el Gabinete de Seguridad informó que, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, se mantienen recorridos de reconocimiento a pie y patrullajes preventivos en huertas de aguacate de los municipios de Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán.

También en Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila, con el objetivo de brindar seguridad, generar confianza y proteger las actividades productivas de trabajadores y propietarios.

Lee también Gabinete de Seguridad da golpe al crimen organizado en fin de año; realiza cateos y asegura armas largas en siete estados

Indicó que, del 10 de noviembre al 30 de diciembre de 2025, se realizó la detención de 287 personas, el aseguramiento de 150 armas de fuego, 11 mil 663 cartuchos, 616 cargadores, 241 vehículos, 190 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 78 kilos de marihuana, 766 kilos de metanfetamina.

Como parte de las acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales detuvieron a nueve personas (31/12/25). Foto: Especial

Además 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética; se desmantelaron 18 campamentos y se inhabilitaron 43 tomas clandestinas.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de determinar su situación jurídica y dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

Lee también Dan de alta a seis lesionados del descarrilamiento del Tren Interoceánico del IMSS Bienestar; ocho más son atendidos por especialistas

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y fortalecer la seguridad en la entidad.

Como parte de las acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales detuvieron a nueve personas (31/12/25). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em