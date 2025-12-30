A 50 días del Plan Michoacán, detienen a 278 personas; realizan recorridos a empacadoras e industrias cítricas

El Gabinete de Seguridad informó que, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 10 de noviembre al 29 de diciembre fueron detenidas 278 personas, se aseguraron 766 kilos de metanfetamina, 140 armas de fuego, 11 mil 204 cartuchos, 598 cargadores, 238 vehículos, 190 artefactos explosivos improvisados, 53 kilos de material explosivo, 77 kilos de marihuana.

También, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas; fueron localizados e inhabilitados 18 campamentos y 43 tomas clandestinas.

En un comunicado el Gabinete de Seguridad destacó que con el objetivo de brindar seguridad y generar confianza entre la población y los sectores productivos se mantienen patrullajes y reconocimientos en huertas de aguacate y limón.

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en la entidad (30/12/2025).

Además, se realizan recorridos a empacadoras e industrias cítricas, en los municipios de Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila.

Indicó que, en todos los casos, las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

