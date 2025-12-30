Más Información

FGR investiga caja negra del Tren Interoceánico y concluye necropsias; despliega peritos en 13 especialidades

FGR investiga caja negra del Tren Interoceánico y concluye necropsias; despliega peritos en 13 especialidades

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Chocan 2 trenes en ruta a Machu Picchu; reportan al menos 30 heridos y un muerto

Chocan 2 trenes en ruta a Machu Picchu; reportan al menos 30 heridos y un muerto

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; expresidentes del PAN lamentan deceso

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; expresidentes del PAN lamentan deceso

A 50 días del Plan Michoacán, detienen a 278 personas; realizan recorridos a empacadoras e industrias cítricas

A 50 días del Plan Michoacán, detienen a 278 personas; realizan recorridos a empacadoras e industrias cítricas

El informó que, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 10 de noviembre al 29 de diciembre fueron 278 personas, se aseguraron 766 kilos de metanfetamina, 140 armas de fuego, 11 mil 204 cartuchos, 598 cargadores, 238 vehículos, 190 artefactos explosivos improvisados, 53 kilos de material explosivo, 77 kilos de marihuana.

También, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas; fueron localizados e inhabilitados 18 campamentos y 43 tomas clandestinas.

En un comunicado el Gabinete de Seguridad destacó que con el objetivo de brindar seguridad y generar confianza entre la población y los sectores productivos se mantienen patrullajes y reconocimientos en huertas de aguacate y limón.

Lee también

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en la entidad (30/12/2025). Foto: Especial
Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en la entidad (30/12/2025). Foto: Especial

Además, se realizan recorridos a empacadoras e industrias cítricas, en los municipios de Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila.

Indicó que, en todos los casos, las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]