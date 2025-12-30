Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Más Información

Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo vinculación a proceso en contra de Alejandro Baruc “N”, presunto responsable de los delitos de posesión de arma de fuego y narcomenudeo; registrado en la ciudad de Uruapan.

El pasado miércoles 23 de diciembre, el imputado fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en posesión de 11 cartuchos para arma de fuego calibres, 7.62x39, 223, 38, 45, 9mm, además de marihuana y metanfetamina.

Alejandro Baruc “N” fue presentado ante el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, que integró la Carpeta de Investigación y lo llevó ante el Juez de Control que calificó de legal la detención y lo vinculó a proceso, le fijó prisión preventiva oficiosa y dos meses para el cierre de la investigación.

La FGE continúa con las investigaciones en virtud de que existen indicios que lo relacionan en el homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan.

afcl

