Al señalar que el presidente de Estados Unidos, , es “un delincuente enjuiciado”, la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) expresó que es grave que organismos internacionales como la ONU y la OEA se mantengan indiferentes ante el “secuestro” del presidente de Venezuela, , y de su esposa.

“El Movimiento Democrático de la Sección 9 CNTE-SNTE repudia la agresión sufrida por el pueblo venezolano a manos del gobierno imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica, exigimos el respeto irrestricto a la soberanía y libre autodeterminación de la hermana nación de Venezuela, así como la presentación con vida del presidente Nicolás Maduro y su esposa que fueron secuestrados por las fuerzas armadas de EU”, dijo.

Consideró que es grave que organismos internacionales como la guarden un silencio cómplice ante hechos que violentan la soberanía de los pueblos y todos los tratados internacionales suscritos desde la creación de la ONU, hasta la actualidad”, dijo.

Al emitir su posicionamiento por la por parte del gobierno de Estados Unidos, señaló que lo que ocurrió en Venezuela esta madrugada del 3 de enero de 2026 fue un ataque armado contra un país, además del secuestro del presidente electo democráticamente y su esposa; por parte de fuerzas armadas de Estados Unidos.

“El imperialismo norteamericano, por enésima vez, ataca a una nación libre y soberana”, señaló.

Sostuvo que actualmente Estados Unidos está encabezado “por un delincuente enjuiciado y encontrado culpable de múltiples delitos, pero libre por el cargo que ocupa. Y nuevamente, comete otra ”.

Dijo que “el imperialismo norteamericano el único lenguaje que conoce es la guerra y la violencia contra los pueblos y naciones que tienen recursos, de los cuales se quiere adueñar y se oponen a que sus recursos naturales y sus formas de gobierno las determinen desde la capital de los Estados Unidos de Norteamérica”.

Manifestó que mientras que en sus discursos los presidentes norteamericanos hablan de libertad y democracia, día con día podemos observar cómo violentan los derechos de sus propios ciudadanos y de otros pueblos y naciones.

Exigió que los gobiernos y organismos internacionales, en el marco del cumplimiento de los tratados suscritos, se declaren contra esta intervención y violación de tratados internacionales, poniendo un alto a estas intervenciones y sancionándolas, pues no es posible que sucedan estas intervenciones y no pase nada.

“El ataque a la es una violación de todos los acuerdos internacionales. No podemos aceptar que EU haga lo que quiera con los demás países, violando todos los acuerdos suscritos por las naciones que forman parte de la ONU. Defendemos la soberanía de los pueblos y la paz mundial”, externó.

