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Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) murió al recibir un disparo de uno de sus compañeros, quien accionó su arma al intentar quitarse la chamarra, informó la SSC.
El incidente ocurrió cuando los uniformados se trasladaban para la asignación de su servicio en la alcaldía Venustiano Carranza.
De acuerdo con una ficha de la SSC, “al intentar quitarse la chamarra uno de ellos, se accionó su arma de cargo, lo que provocó una lesión a uno de sus compañeros”.
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El elemento herido, policía tercero Ramón “N”, fue llevado al Hospital General de Balbuena, donde se le diagnosticó sin signos vitales.
El oficial involucrado, Rubén “N”, fue presentado ante un agente del Ministerio Público para deslindar su responsabilidad en el caso.
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La SSC comunicó que la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación por lo sucedido, y que los familiares de la víctima ya fueron informados de lo ocurrido, a quienes se brindará todo el apoyo y acompañamiento legal y psicológico.
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mahc/LL
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