A casi cuatro años de su apertura, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) admite que necesita una nueva estrategia para atraer con éxito a pasajeros, aerolíneas y vuelos de carga, por ello lanzó un proceso de búsqueda de una consultora especializada que asesore a la terminal aérea en qué rutas abrir, con qué empresas y bajo qué condiciones para que los vuelos logren consolidarse.

Así lo revela la licitación LA-07-HZI-007HZI999-N-119-2025, en la que el aeropuerto plantea la contratación de una consultora para desarrollar una estrategia de mercado a partir de la revisión del desempeño de las rutas operadas desde su apertura, el número de pasajeros transportados y la respuesta de las aerolíneas que han trabajado en la terminal, con el objetivo de fortalecer estos indicadores.

Con base en ese análisis, el documento, cuya copia posee EL UNIVERSAL, establece que el AIFA identificará qué destinos han generado demanda y cuáles no, así como los factores que han limitado el crecimiento de su conectividad aérea y, a partir de ello, se prevé el diseño de nuevos planes para ampliar la oferta de vuelos, definir esquemas de incentivos para consolidar la llegada de más aerolíneas y atraer mayor volumen de pasajeros y carga.

El proyecto, del que hasta ahora no hay contratista ganador, también contempla comparar el desempeño del AIFA con el de otros aeropuertos cercanos, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, e identificar mercados nacionales e internacionales con potencial que actualmente no cuentan con conexión directa desde la terminal.

Todo ello forma parte de una hoja de ruta que, de acuerdo con el documento, busca atender las limitaciones detectadas en la operación del aeropuerto y fortalecer su funcionamiento en el mediano plazo.

El servicio de elaboración de un plan de desarrollo de rutas establece, además, que la estrategia no será de corto alcance, pues la consultora que resulte contratada deberá elaborar una propuesta de crecimiento para el AIFA con un horizonte de cinco años, que incluya proyecciones de tráfico de pasajeros y carga, así como estimaciones de rentabilidad para las rutas que se propongan abrir durante ese periodo.

La firma consultora contratada deberá ser experta en la prestación de asesoría para aeropuertos y deberá evaluar y dar seguimiento de resultados.

Además del análisis de conectividad aérea, el documento reconoce que el desempeño del aeropuerto está vinculado a sus condiciones de acceso por tierra. Por ello, la consultoría deberá realizar un estudio integral de movilidad y accesibilidad terrestre para evaluar cómo llegan actualmente pasajeros y carga al AIFA, identificar cuellos de botella y proponer soluciones de corto, mediano y largo plazos.

El plan disponible en la plataforma Compras MX también considera una estrategia activa de promoción del aeropuerto. Entre las tareas previstas se incluye la elaboración de un dossier de ventas con información de mercado, demanda, segmentación de pasajeros actuales y potenciales, así como la organización de misiones comerciales dirigidas a aerolíneas e inversionistas para presentar las oportunidades de nuevas rutas.

La estrategia considera el análisis del área de influencia del aeropuerto, con el fin de identificar las zonas primarias, secundarias y terciarias de captación tanto de pasajeros como de carga, y vincular ese potencial con la actividad económica de la región.

De acuerdo con la licitación, que fue lanzada el 9 de septiembre y quedó desierta al no recibir propuestas que cumplieran con los requisitos, la consultora deberá acompañar al aeropuerto en la negociación con aerolíneas durante todo el año y dar seguimiento permanente al mercado, además de coordinarse con autoridades locales, estatales y federales para facilitar el desarrollo de rutas y la implementación de los acuerdos.

Finalmente, el documento establece que la estrategia deberá incluir mecanismos de evaluación y seguimiento, mediante la definición de indicadores clave de desempeño para medir el comportamiento de las rutas que se implementen, ajustar la estrategia en función del tráfico real de pasajeros y carga, y asegurar la rentabilidad y sostenibilidad de las operaciones en el mediano y largo plazos.

El acta de fallo indica que KPMG Cárdenas Dosal S.C. y ADHOC Consultores Asociados S.C. son las dos empresas que pretendían conseguir el contrato. Sin embargo, KPMG presentó documentos de cumplimiento de obligaciones fiscales antiguos y se calificó a ADHOC con “defectos técnicos” en su oferta.

Los documentos indican que las empresas cotizaron 4 millones y 8.9 millones de pesos, respectivamente, por el servicio, pero se desconoce el monto total de la licitación.

Sedena también quiere ganar turistas para megaobra

Al igual que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya buscó atraer pasajeros mediante servicios externos de promoción, pues el 11 de noviembre EL UNIVERSAL publicó que, ante el bajo nivel de usuarios y huéspedes, el Grupo Aeroportuario y Ferroviario Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, destinó 74 millones de pesos a una campaña publicitaria para posicionar los servicios del Tren Maya, sus hoteles y el AIFA bajo la marca Mundo Maya.

Del total, 53 millones de pesos se asignaron a publicidad en radio, televisión y redes sociales, y otros 21 millones de pesos se destinaron al diseño y producción de la campaña durante el último bimestre de 2025.

Sedena destinó 74 mdp a una campaña para atraer pasajeros al Tren Maya. Foto: Especial

Los contratos incluyen la elaboración de materiales audiovisuales y contenidos creativos para promover la oferta turística, cultural y de transporte del conglomerado, que agrupa al Tren Maya, siete hoteles, parques turísticos, el AIFA y la aerolínea Mexicana.

En ese caso, los servicios requeridos consisten en el diseño y producción integral de mensajes publicitarios, materiales para medios tradicionales y digitales, así como el desarrollo de identidad de marca y contenidos enfocados en temporadas vacacionales, con el objetivo de incrementar el interés del mercado nacional e internacional y mejorar el posicionamiento de los proyectos operados por el grupo.