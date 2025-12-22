El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) lleva dos meses seguidos perdiendo usuarios y la situación se complicó en octubre, cuando fue el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1.

El Felipe Ángeles forma parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano que, junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), tienen el reto de ampliar la capacidad en el Valle de México y soportar el aumento de operaciones.

Sin embargo, mientras el AICM y el AIT transportaron más pasajeros que el año pasado, el AIFA perdió usuarios, de acuerdo con la información disponible en la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Pérdida de usuarios en el AIFA

El Felipe Ángeles, localizado en Zumpango, Estado de México, atendió 586 mil viajeros durante octubre, 1.5% menos que en el mismo mes de 2024.

Se trata de la segunda caída consecutiva a tasa anual y además fue la más severa desde su inauguración en marzo de 2022.

El descenso se debe, por primera vez, tanto a las operaciones nacionales como internacionales.

El tráfico doméstico, que concentra 94% de los pasajeros en el AICM, disminuyó 0.4%, cuyos principales destinos son Cancún, Guadalajara y Monterrey.

El flujo internacional se desplomó 15.6% y lleva siete meses seguidos a la baja, con rutas a Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Cuba y República Dominicana.

El analista de Monex Brian Rodríguez explicó que la reducción responde a varios factores, como el contexto macroeconómico, ya que los viajes de placer y negocios están muy ligados con el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB), que se desaceleró este año.

“La economía avanzará cerca de 0.5% en 2025, lo que mermó el tráfico doméstico no sólo en el AIFA, sino también en otros destinos como Cancún”, indicó durante una entrevista con EL UNIVERSAL. En su opinión, se debe a la menor capacidad de oferta de asientos de las aerolíneas en el último año, ante las inspecciones y mantenimiento preventivo de los aviones Airbus, que se mantuvieron en tierra.

“Traslados prologados”

Expuso que gran parte de los viajes en la Ciudad de México corresponden al segmento de negocios y los centros económicos están más cercanos al AICM, lo que resta atractivo al Felipe Ángeles. “Por su ubicación geográfica, el AIFA tiene retos en cuanto a su conectividad en tierra, ya que los traslados todavía son prolongados”, dijo el especialista de Monex.

El Felipe Ángeles tampoco muestra un crecimiento significativo en oferta de rutas internacionales, lo que limita su desempeño, señaló.

Agregó que la fuerte demanda del AIFA por ser nuevo incrementó su base comparable, la cual comenzó a normalizarse en 2025 y es difícil superarla a tasa anual.

“Conforme el AIFA vaya agregando más rutas y aerolíneas, los usuarios lo tomarán como una opción viable para viajar desde ahí”, opinó Brian Rodríguez.

El analista del sector de Verum Jonathan Félix destacó que el tráfico nacional e internacional se incrementó este año, lo que contrasta con el declive del Felipe Ángeles.

Estados Unidos cumple amenaza

“Sin duda el crecimiento económico afecta, pero también el replanteamiento de rutas hacia Estados Unidos, cuyo gobierno solicitó revisiones y slots [horarios de despegue y aterrizaje] para las aerolíneas estadounidenses por sentirse en desventaja. Como las autoridades mexicanas se demoraron más de lo esperado, suspendieron vuelos al AIFA”, expuso.

A finales de octubre, el Departamento de Transporte revocó el permiso a 13 nuevas rutas operadas por Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus a Estados Unidos, y algunas partían desde el Felipe Ángeles.

En opinión de Jonathan Félix, la caída del tráfico doméstico también se relaciona con el internacional, ya que las aerolíneas extranjeras que arriban al AIFA deben hacer conexión con una mexicana si tienen otro destino al interior. Es decir, el menor flujo internacional arrastra al nacional.

“El AIFA pudo haber caído más si no hubiese sido por la celebración de la Fórmula 1”, comentó el especialista de Verum a El Gran Diario de México.

La mañana del domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, arribaron a la nueva estación Cueyamil del Tren Suburbano con destino al aeropuerto Felipe Ángeles.

El recorrido forma parte de las pruebas que se realizan a la ampliación del tren para su entrada en operación durante el primer trimestre del próximo año, una vez que se finalicen la construcción de tres puentes peatonales, la señalización y otros ensayos.

“Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero y que todos los habitantes del Estado de México puedan disfrutar de este hermoso tren”, afirmó Sheinbaum.