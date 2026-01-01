El Tren Maya, obra insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, compartió en sus cuentas oficiales que el pasado 31 de diciembre de 2025 inició el primer recorrido a bordo del Tren de Larga Distancia “P’atal”, como parte de su paquete turístico “El Expreso de Año Nuevo” presentado en la conferencia matutina del 4 de diciembre.

El proyecto ferroviario destacó que, con una ocupación total y el entusiasmo de los viajeros que vivieron la experiencia, “el resultado fue todo un éxito”.

“El año comienza en movimiento… y con un viaje que marca un momento especial. Inicia el año viajando diferente. Súbete y vive momentos que hacen historia”, invitó.

Lee también Tren Maya, Grupo Maya y Mexicana lanzan paquetes vacacionales de invierno; ¿cuánto cuestan estas vacaciones?

Tren Maya celebra la realización de su paquete turístico “El Expreso de Año Nuevo”, cuyos costos van desde los 22 mil 998 hasta los 28 mil 997 pesos. Foto: Especial

Con fotografías de sus pasajeros haciendo el tradicional brindis, el Tren Maya celebró que el trayecto “se llenó de música, sonrisas y un ambiente de celebración que fue tomando cada vagón”.

“Risas, brindis y momentos que se sumaron kilómetro a kilómetro, mientras los paisajes del sureste acompañaban una celebración que se vivió en movimiento”, agregó.

Tren Maya celebra la realización de su paquete turístico “El Expreso de Año Nuevo”, cuyos costos van desde los 22 mil 998 hasta los 28 mil 997 pesos. Foto: Especial

“El Expreso de Año Nuevo”, con costo de hasta 28 mil 900 pesos

De acuerdo con su portal oficial, “El Expreso de Año Nuevo” es un paquete turístico de cuatro días y tres noches que contempla una salida del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y un paso por Tulum, Cancún y Mérida.

“Tu experiencia inicia con la llegada a Tulum ya sea volando desde el AIFA o directamente desde la ciudad para hospedarte en el Hotel Mundo Maya y disfrutar una cena de bienvenida entre naturaleza y serenidad”, señala.

@trenmaya Un nuevo trayecto está por comenzar 🌄✨ Este 31 de diciembre, Tren Maya presenta el Tren P’atal de Larga Distancia 🌟🚆 La historia se escribirá en el primer recorrido por la ruta Cancún–Mérida, donde recibiremos a bordo el 2026 🥂🍇🎆, como parte del Paquete Turístico ❄️✨ El Expreso de Año Nuevo 🚆🎇 Un nuevo año. Un nuevo tren. Una nueva forma de viajar. #TodasYTodosSomosTrenMaya ♬ sonido original - Tren Maya

Posteriormente y “tras un desayuno reconfortante”, el usuario recorrerá la zona arqueológica de Tulum y el Museo Regional de la Costa Oriental antes de trasladarte en el Tren Maya Regulara Cancún para “descansar y aprovechar las amenidades del hotel”.

Tren Maya celebra la realización de su paquete turístico “El Expreso de Año Nuevo”, cuyos costos van desde los 22 mil 998 hasta los 28 mil 997 pesos. Foto: Especial

Lee también Gobierno expropia 77 predios en Hidalgo y Edomex por obras del Tren Interurbano AIFA- Pachuca; argumenta “utilidad pública”

En el tercer día se aborda el Tren Maya Larga Distancia rumbo a Mérida, para “vivir un mágico prefestejo de Año Nuevo que culmina con una cena especial y un brindis lleno de emoción”.

Tren Maya celebra la realización de su paquete turístico “El Expreso de Año Nuevo”, cuyos costos van desde los 22 mil 998 hasta los 28 mil 997 pesos. Foto: Especial

Finalmente, el 1 de enero de 2025 se contempla una visita al Puerto Progreso y al Museo del Meteorito, cerrando el viaje con un traslado al aeropuerto de Mérida.

El paquete básico tuvo un costo desde 22 mil 998 pesos y el paquete premium desde 28 mil 997 pesos.

Tren Maya celebra la realización de su paquete turístico “El Expreso de Año Nuevo”, cuyos costos van desde los 22 mil 998 hasta los 28 mil 997 pesos. Foto: Especial

Este paquete turístico del Tren Maya se celebró a cuatro días del descarrilamiento del Tren Interoceánico, otra obra insignia del expresidente López Obrador, que dejó, hasta este momento, un saldo de 14 fallecidos y decenas de heridos, quienes continúan hospitalizados en distintas sedes del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/rmlgv