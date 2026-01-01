El Gobierno federal expropió 77 predios ubicados en los municipios de Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zempoala y Zapotlán de Juárez en Hidalgo, así como en Tecámac y Temascalapa, en el Estado de México, para la ejecución del proyecto del Tren Interurbano AIFA- Pachuca.

El decreto, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado martes 30 de diciembre de 2025, detalla que los inmuebles de propiedad privada fueron expropiados por “causa de utilidad pública a favor de la Federación”, con una superficie de 218 mil 716.774 metros cuadros.

El decreto considera el artículo 27 de la Constitución, el cual establece que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada” y que “las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.

Lo publicado en el DOF resalta que el Tren Interurbano AIFA-Pachuca es un proyecto de interés público, en razón de que conectará a las entidades federativas de Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.

Además, indica que representa una alternativa de movilidad para diversas zonas, ya que también generará conexión con otros sistemas de transporte públicos locales, adicionalmente de que se trata de un medio de transporte público con un enfoque “regional, multimodal y sustentable” para que la población de regiones de menor crecimiento cuente con servicio de pasajeros de calidad.

Por lo anterior, el decreto subraya que “es de interés del Gobierno Federal impulsar el desarrollo de dicho proyecto hasta su conclusión”.

Menciona que por estas causas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) promovió ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) la adquisición de los inmuebles requeridos para los avances del tren.

Según el decreto, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario elaboró un dictamen técnico de viabilidad del Proyecto Tren Interurbano AIFA-Pachuca, cuyos resultados arrojan que mejorará las condiciones de vida de los habitantes que residen en los municipios de Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zapotlán de Juárez y Zempoala en Hidalgo.

Así como en los municipios de Tecámac, Temascalapa y Zumpango, del Estado de México, además de que dicha obra generará derrama económica local, oportunidades de empleo y conectará a los principales centros urbanos y a los principales atractivos turísticos de carácter histórico-cultural.

“Logrando la integración regional y estatal con la dinámica económica del resto del país, promoviendo el transporte de personas y mercancías, turismo mexicano y el desarrollo urbano en los municipios involucrados”, asegura.

