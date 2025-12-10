El próximo jueves 15 de enero a las 19:00 horas, la periodista mexicana Paola Rojas se reunirá con suscriptores de EL UNIVERSAL para ofrecer una charla dedicada a analizar cómo los medios de comunicación pueden visibilizar, prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.

¿Quién es Paola Rojas?

Con más de 20 años de carrera, Paola Rojas se ha consolidado como una voz reconocida en el periodismo nacional. Ha cubierto acontecimientos noticiosos relevantes, desastres naturales y procesos electorales, además de entrevistar a figuras clave de la política, la ciencia, la cultura y el deporte. Actualmente, publica su columna “Fuera del Aire” en EL UNIVERSAL.

Los medios y la violencia contra las mujeres

Durante la conversación, Paola Rojas compartirá cómo el periodismo puede ser una herramienta fundamental para visibilizar, comprender y enfrentar las distintas formas de violencia que viven las mujeres en México. Reflexionará sobre la responsabilidad ética al narrar estas historias, la importancia de evitar la revictimización y el impacto que puede generar una voz pública.

A través de ejemplos de su propia trayectoria, mostrará cómo una cobertura sensible y consciente puede abrir discusiones necesarias, impulsar cambios sociales y acompañar a quienes viven estas realidades.

Contra la violencia de género

En su labor periodística, Rojas ha abordado la violencia de género, analizando cómo el lenguaje y las prácticas públicas afectan a las mujeres que participan en ella. También ha colaborado en iniciativas como “Vámonos Respetando”, enfocada en promover una cultura de respeto y erradicar la violencia de género.

Paola es autora del libro “Líderes y Aliadas”, donde retrata las historias de vida y lucha de diez mujeres como Vivir Quintana, Mya Nygren, Marcelina Bautista, Gina Diez Barroso y Olimpia Coral Melo.

Además, participa en el podcast “Somos Aliadas”, junto a Verónica Toussaint y Luz María Zetina, donde comparten análisis y reflexiones sobre empoderamiento femenino, sororidad y temas sociales.

