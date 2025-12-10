Más Información

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Presentan "Lentejas Bienestar" en el marco del Plan Michoacán; destacan excelente calidad de legumbre

Presentan "Lentejas Bienestar" en el marco del Plan Michoacán; destacan excelente calidad de legumbre

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

SSC refuerza operativo vial por peregrinos; emiten recomendaciones para conductores en el cerro del Tepeyac

SSC refuerza operativo vial por peregrinos; emiten recomendaciones para conductores en el cerro del Tepeyac

"Felicidades, Iztapalapa, este logro es de todas y todos"; Brugada celebra declaratoria de la UNESCO

"Felicidades, Iztapalapa, este logro es de todas y todos"; Brugada celebra declaratoria de la UNESCO

Liberan a ciudadano estadounidense que cayó en un paracaídas en colonia Centro; no hay faltas administrativas, determina juez cívico

Liberan a ciudadano estadounidense que cayó en un paracaídas en colonia Centro; no hay faltas administrativas, determina juez cívico

El próximo jueves 15 de enero a las 19:00 horas, la periodista mexicana se reunirá con suscriptores de para ofrecer una charla dedicada a analizar cómo los medios de comunicación pueden visibilizar, prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.

¿Quién es Paola Rojas?

Con más de 20 años de carrera, Paola Rojas se ha consolidado como una voz reconocida en el periodismo nacional. Ha cubierto acontecimientos noticiosos relevantes, desastres naturales y procesos electorales, además de entrevistar a figuras clave de la política, la ciencia, la cultura y el deporte. Actualmente, publica su columna “” en EL UNIVERSAL.

Lee también

Los medios y la violencia contra las mujeres

Durante la conversación, Paola Rojas compartirá cómo el periodismo puede ser una herramienta fundamental para visibilizar, comprender y enfrentar las distintas formas de violencia que viven las mujeres en México. Reflexionará sobre la al narrar estas historias, la importancia de evitar la revictimización y el impacto que puede generar una voz pública.

A través de ejemplos de su propia trayectoria, mostrará cómo una cobertura sensible y consciente puede abrir discusiones necesarias, impulsar cambios sociales y acompañar a quienes viven estas realidades.

Lee también

Contra la violencia de género

En su labor periodística, Rojas ha abordado la violencia de género, analizando cómo el lenguaje y las prácticas públicas afectan a las mujeres que participan en ella. También ha colaborado en iniciativas como “”, enfocada en promover una cultura de respeto y erradicar la violencia de género.

Paola es autora del libro “”, donde retrata las historias de vida y lucha de diez mujeres como Vivir Quintana, Mya Nygren, Marcelina Bautista, Gina Diez Barroso y Olimpia Coral Melo.

Además, participa en el podcast “Somos Aliadas”, junto a Verónica Toussaint y Luz María Zetina, donde comparten análisis y reflexiones sobre empoderamiento femenino, sororidad y temas sociales.

Da para registrarse a esta charla en EL UNIVERSAL, que ofrecerá a sus suscriptores un espacio para reflexionar con una de las periodistas más destacadas del país sobre el papel crucial que juegan los medios en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Lee también

¿Ya eres suscriptor de EL UNIVERSAL?

Si aún no formas parte de nuestra comunidad, ahora y comienza a disfrutar de los beneficios que ser suscriptor te brinda, como acceder a charlas, estrenos de películas y más experiencias exclusivas.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!

y sácale el máximo provecho a tu suscripción.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]