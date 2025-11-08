Más Información

"Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París", dice Macron a Sheinbaum tras su visita a México

"Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París", dice Macron a Sheinbaum tras su visita a México

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí; esto dice EU, Israel, México e Irán

Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí; esto dice EU, Israel, México e Irán

México conquista la medalla de bronce en el Mundial Femenil Sub-17; supera a Brasil en una cardíaca tanda de penales

México conquista la medalla de bronce en el Mundial Femenil Sub-17; supera a Brasil en una cardíaca tanda de penales

Frente frío 13 ingresa el fin de semana a México; provocará temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados

Frente frío 13 ingresa el fin de semana a México; provocará temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados

Canciller De la Fuente viaja a Colombia a Cumbre CELAC-UE; representa a Sheinbaum

Canciller De la Fuente viaja a Colombia a Cumbre CELAC-UE; representa a Sheinbaum

En el marco de su visita a México, donde se reunió con la presidenta , el mandatario francés participó en una cena en el Colegio de San Ildefonso.

En el lugar, donde lo acompañaron 20 personas invitadas de distintos ámbitos, Macron escuchó la lucha de las contra la violencia digital.

De acuerdo con la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, Macron coincidió en que "hay que abolir el algoritmo patriarcal".

Lee también

La activista compartió un video en sus redes sociales en el que el presente de Francia convive con las mujeres que participaron a preparar la cena ofrecida en su honor.

"No habrá justicia social sin antirracismo; Hoy tocó comer de manos de campesinas", contó que le expresaron a Emmanuel Macron.

Macron visita el Museo Nacional de Antropología

Previamente, el mandatario francés asistió al Museo Nacional de Antropología, "en una visita que celebra la amistad, el diálogo y la fraternidad".

"La visita reafirma que la cultura y el conocimiento son puentes duraderos entre las naciones, y una invitación a mirar juntos hacia un futuro donde la cooperación y el respeto por nuestras identidades guie el entendimiento mutuo", dijo el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]