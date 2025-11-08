En el marco de su visita a México, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario francés Emmanuel Macron participó en una cena en el Colegio de San Ildefonso.

En el lugar, donde lo acompañaron 20 personas invitadas de distintos ámbitos, Macron escuchó la lucha de las mujeres contra la violencia digital.

De acuerdo con la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, Macron coincidió en que "hay que abolir el algoritmo patriarcal".

Lee también En México sólo en 10 estados se castiga el acoso sexual; estas son las sanciones

¡Qué vivan las mujeres indígenas!

¡Qué vivan las mujeres de la tierra y el Fogón!

¡Qué viva la soberanía alimentaria!



"No habrá justicia social sin antirracismo; Hoy tocó comer de manos de campesinas"

Dijeron ante el Presidente @EmmanuelMacron estás mujeres extraordinarias. pic.twitter.com/yGUUWIWGZk — Olimpia (@OlimpiaCMujer) November 8, 2025

La activista compartió un video en sus redes sociales en el que el presente de Francia convive con las mujeres que participaron a preparar la cena ofrecida en su honor.

"No habrá justicia social sin antirracismo; Hoy tocó comer de manos de campesinas", contó que le expresaron a Emmanuel Macron.

Macron visita el Museo Nacional de Antropología

Previamente, el mandatario francés asistió al Museo Nacional de Antropología, "en una visita que celebra la amistad, el diálogo y la fraternidad".

"La visita reafirma que la cultura y el conocimiento son puentes duraderos entre las naciones, y una invitación a mirar juntos hacia un futuro donde la cooperación y el respeto por nuestras identidades guie el entendimiento mutuo", dijo el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro