La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 45% de las mexicanas han sufrido acoso, “prácticamente la mitad” de las mujeres en el país.

Tras el acoso que sufrió por un hombre cuando caminaba por calles del Centro Histórico, Sheinbaum Pardo destacó el Plan Integral contra el Abuso Sexual que presentó su gobierno y reiteró el proceso largo y cansado que viven las mujeres que deciden denunciar.

En su conferencia mañanera de este jueves 6 de noviembre en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal comentó que está a la espera de la información que le indique la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, para cuándo, cómo y dónde tiene que ratificar su denuncia.

“Muchas veces no denuncian, porque lleva tiempo; primero, porque no necesariamente le reciben la denuncia del ministerio público, y después ella tiene que trasladarse al ministerio público, dar su información y no necesariamente puede llevar una prueba, sino sencillamente su dicho.

“Eso es lo que queremos que se legisle, no se trata tampoco de que haya injusticias, que se denuncie sin que haya ocurrido, pero que realmente la mujer tenga un espacio de denuncia, que sea ágil, que sea expedito y que permita que realmente se haga la investigación para que se lleve a las detenciones, ese es el objetivo de hablar con las fiscalías, de trabajar con las legisladoras para que realmente se legisle”, comentó.

Resaltó el número 079, opción uno, para denunciar acoso y abuso, además de protegerlas. Apuntó que en la gran mayoría de los casos se comete por una persona cercana.

Declaró que su acoso debe servir para que las mujeres realmente no se sientan solas en una situación de acoso y de abuso: “Tiene que haber instituciones y un gobierno que las respalde”.

