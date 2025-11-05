El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, calificó como “lamentable” la agresión sufrida por la presidenta Claudia Sheinbaum, y adelantó que en la Cámara Alta se analiza presentar una iniciativa para fortalecer las medidas de prevención y sanción en casos de acoso hacia las mujeres.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de la mandataria respecto a la necesidad de fomentar una cultura de respeto hacia las mujeres y erradicar el acoso, López Hernández coincidió en que se trata de un tema urgente que debe atenderse desde todos los ámbitos, incluido el Legislativo.

“Yo creo que eso es necesario. Ya están revisando las compañeras la posibilidad incluso de presentar una iniciativa; lo comentábamos hace un rato, entonces seguramente en la próxima semana habrá alguna noticia al respecto”, expresó.

Lee también Corte condena acoso contra Claudia Sheinbaum; ninguna mujer debe ser objeto de conductas que vulneren su integridad, señala

Adán Augusto, también coordinador de la bancada de Morena en el Senado, condenó el incidente que padeció la presidenta y lamentó que persistan expresiones de acoso y agresión hacia las mujeres, particularmente cuando se dirigen a figuras públicas.

“Es lamentable que en estos tiempos haya todavía ese tipo de acoso, de agresión de carácter despectivo hacia una dama”, subrayó.

Cuestionado sobre si el cuerpo de seguridad presidencial había incurrido en una falla al permitir el acercamiento de la persona agresora, López Hernández explicó que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador desapareció el esquema del Estado Mayor Presidencial, y que la actual Ayudantía de la Presidencia tiene funciones distintas a las de un cuerpo de seguridad tradicional.

Lee también Norma Piña reaparece en foro de independencia judicial; sobrerrepresentación electoral fue la “tormenta perfecta” al PJ, dice

“Desde la época del presidente López Obrador desapareció el concepto ese de Estado Mayor y de cuerpo de seguridad, y se creó la Ayudantía de la Presidencia. En aquella y en esta administración, la Ayudantía cumple con una tarea específica que no es precisamente la de proporcionar seguridad al titular o a la titular del Poder Ejecutivo”, detalló.

El político tabasqueño descartó que el hecho haya puesto en riesgo la integridad de la jefa del Ejecutivo, al considerar que tanto López Obrador como Sheinbaum mantienen un estilo cercano a la ciudadanía, lo cual implica riesgos, pero también forma parte de su forma de ejercer el poder.

“No, ni pensemos en ello. Como lo tuvo el presidente López Obrador y como lo tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, pues tienen un estilo muy particular, son muy cercanos a la gente. No es la primera salida que tiene, entonces hay que siempre priorizar eso: el contacto con la gente”, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc