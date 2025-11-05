La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se sumó a la condena por el acoso sexual que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México y reafirmó que el contacto físico no consentido constituye una forma de violencia que atenta contra la dignidad y los derechos de las personas.

El pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz señaló en un comunicado que toda mujer merece respeto y la denuncia de este tipo de agresiones representa un mensaje claro de repudio y rechazo a su normalización.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expresa su más enérgico rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Ninguna mujer, sin importar su cargo, trayectoria o ámbito de actuación, debe ser objeto de conductas que vulneren su integridad o seguridad”.

Lee también Norma Piña reaparece en foro de independencia judicial; sobrerrepresentación electoral fue la “tormenta perfecta” al PJ, dice

“Ante los hechos ocurridos en contra de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este Alto Tribunal reitera que el contacto físico no consentido constituye una forma de violencia que atenta contra la dignidad y los derechos de las personas”, indicó.

En este marco, el Alto Tribunal afirmó que la violencia contra la mujer representa un obstáculo estructural para su participación plena y desarrollo, por lo que, consideró que su erradicación debe ser una prioridad del Estado en su conjunto, como condición indispensable para garantizar la equidad de género, la igualdad sustantiva y el ejercicio pleno de los derechos humanos.

“La justicia se construye en los tribunales, en las calles y en todos los espacios laborales, educativos y públicos, mediante la promoción de entornos seguros, respetuosos y libres de agresión, intimidación o discriminación. Garantizar que todas las mujeres vivan y trabajen en condiciones de respeto es un componente esencial del Estado constitucional de derecho, de la democracia y de la justicia”.

Lee también Políticas y activistas alzan la voz contra acoso a Claudia Sheinbaum; "la violencia de género no distingue jerarquías", acusan

Indicó que, desde su función como garante de la Constitución, la Suprema Corte tiene la responsabilidad y el compromiso de asegurar que la justicia sea un principio vivo y presente en la vida cotidiana.

“La defensa de la dignidad y la libertad de las mujeres exige construir un país donde prevalezcan el respeto, la igualdad y la justicia para todas las personas. Por una vida libre de violencia para todas las mujeres”, apuntó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc