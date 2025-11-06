Más Información
La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México anunció el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza, Covid-19, neumococo y sarampión.
Por medio de su cuenta de X, informó que a partir del 10 y hasta el 14 de noviembre se colocarán las vacunas en el Mega Centro, ubicado en el Estadio Olímpico Universitario.
Las vacunas están abiertas para todo público y son gratuitas, solamente debes acudir al Estadio con tu Cartilla Nacional de Vacunación.
Cabe destacar que, en caso de no contar con tu cartilla, de igual forma puedes acudir y ahí mismo se te informará qué vacuna es la que puedes aplicarte.
El horario de aplicación de las vacunas iniciará a las 9:00 horas y terminará a las 15:00 horas durante los cinco días de campaña.
