Más Información

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra Abuso Sexual tras acoso a Sheinbaum; mexicanas no están solas, asegura

Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra Abuso Sexual tras acoso a Sheinbaum; mexicanas no están solas, asegura

Aseguran alrededor de 2.5 toneladas de cocaína en costas de Michoacán; sube a 51 el tonelaje total en lo que va del sexenio

Aseguran alrededor de 2.5 toneladas de cocaína en costas de Michoacán; sube a 51 el tonelaje total en lo que va del sexenio

Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

El AIFA no levanta el vuelo; pierde pasajeros

El AIFA no levanta el vuelo; pierde pasajeros

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

La anunció el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza, , neumococo y sarampión.

Por medio de su cuenta de X, informó que a partir del 10 y hasta el 14 de noviembre se colocarán las vacunas en el Mega Centro, ubicado en el Estadio Olímpico Universitario.

Las vacunas están abiertas para todo público y son gratuitas, solamente debes acudir al Estadio con tu Cartilla Nacional de Vacunación.

Lee también

Cabe destacar que, en caso de no contar con tu cartilla, de igual forma puedes acudir y ahí mismo se te informará qué vacuna es la que puedes aplicarte.

El horario de aplicación de las vacunas iniciará a las 9:00 horas y terminará a las 15:00 horas durante los cinco días de campaña.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]