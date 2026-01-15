La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) investiga como homicidio doloso, y no como homicidio culposo, la muerte de Roberto Hernández, motociclista quien perdió la vida el pasado 3 de enero, luego de ser arrollado por un automovilista en el cruce de Periférico y Eje 6, en la alcaldía Iztapalapa.

Anteriormente, la FGJ-CDMX informó que abrió una investigación por el delito de homicidio culposo en agravio del motociclista e indicó que hasta ese momento no se tenía identificado al conductor responsable.

No obstante, la familia del fallecido pidió a las autoridades investigar el hecho como un homicidio doloso, pues consideraron que el hecho no se trató de un accidente vial.

En conferencia de prensa este jueves, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal capitalina consideró que no ha habido fallas en la investigación de este caso.

No obstante, advirtió que cuando no se hacen detenciones en flagrancia, las autoridades deben acreditar la probable responsabilidad de los implicados, para así poder pedir la judicialización a los jueces, lo que en ocasiones “lleva un poco de tiempo”.

“Hay casos que, cuando no se dan como tal, detenciones en flagrancia por las circunstancias de los hechos, se tiene que trabajar para poder acreditar la probable responsabilidad en este caso, para poder pedir la judicialización a los jueces.

Eso a veces lleva un poco de tiempo, pero este caso para nosotros es muy importante y vamos a seguir trabajando en su localización”, puntualizó.

Este jueves, EL UNIVERSAL dio a conocer en sus páginas que entre el 11 y el 13 de enero, la Ciudad de México registró al menos cuatro fallecimientos de motociclistas a consecuencia de incidentes viales.

dmrr/cr