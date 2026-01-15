El secretario de Gobierno, César Cravioto, dio a conocer que la razón por la que se aplazó la visita del Refugio Franciscano a los albergues donde fueron trasladados los perros rescatados fue debido a “imprecisiones” en un comunicado que subió ayer el refugio.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario explicó que pidieron al Refugio que bajaran ese comunicado antes de entrar al albergue, toda vez que decía cosas que no formaban parte de los acuerdos a los que se llegó con ellos en la reunión que sostuvieron el pasado martes.

“Estaba programado que a las 10:00, iban a entrar, pero sacaron horas antes un comunicado, con algunas imprecisiones, que no podíamos permitir que siguiera corriendo esa versión, porque no fueron los acuerdos que tuvimos en la reunión de antier. Y les pedimos que antes de que entraran, bajaran ese comunicado, que tenía mentiras y que subieran la realidad de los acuerdos que tuvimos antier con ellos”, dijo.

Una de las imprecisiones que venían en dicho comunicado, señaló el secretario, era que indicaban que ingresarían al albergue para hacer un censo de los animales, algo que no se acordó, toda vez que para hacer ese tipo de actividad se necesita otra logística.

Explicó que al acuerdo que se llegó fue que el personal del Refugio Franciscano podía ingresar a los albergues para convivir con los perros.

“Entonces sí nos preocupó que con ese comunicado arriba, pudieran entrar y decir: el Gobierno está incumpliendo el acuerdo, porque nos dijeron que podíamos hacer un censo, cosa que no era verdad”, indicó.

La suspensión de la visita del personal del refugio generó molestia entre vecinos y animalistas, quienes ayer bloquearon por varias horas la avenida 608, en la GAM.

Cravioto Romero dio a conocer que tienen una lista de 10 organizaciones animalistas que también quieren visitar dichos lugares, algo que se hará de manera organizada, dijo.

Este jueves, personal del Refugio Franciscano tuvo acceso al albergue que se habilitó en una reserva en el Ajusco; además, se dio un recorrido al que acudieron diputadas y diputados del Congreso de la CDMX, por el albergue que se echó a andar en el Deportivo Hermanos Galeana, en la GAM, el cual visitó esta semana la jefa de Gobierno.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que ayer se debió dar a conocer el porqué de la cancelación de la visita de este miércoles, por lo que pidió al secretario de Gobierno, César Cravioto, que se presenten públicamente los documentos, tanto el original que publicó ayer el Refugio Franciscano, como la segunda versión.

