Policías de la Ciudad de México presuntamente involucrados en el registrado la noche del miércoles, en la colonia Zona Escolar, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, , confirmó la detención a través de un seguimiento de cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Norte y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Detienen a 5 sujetos presuntamente relacionados con el triple homicidio en la GAM; entre ellos un menor de edad. Foto: Especial.
Los cinco sospechosos, entre ellos un menor de edad, fueron aprehendidos en las colonias Chalma de Guadalupe y Compositores Mexicanos, de la mencionada alcaldía.

A los detenidos se les aseguraron dosis de marihuana y cocaína, un arma de fuego, cartuchos útiles, un auto y una motocicleta.

Vázquez Camacho aseguró que se trabaja de la mano con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para detener a todos los involucrados en el homicidio múltiple perpetrado la noche del 14 de enero.

