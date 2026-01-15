La mañana de este jueves se registró un choque entre una pipa de gas y una unidad de transporte público sobre la lateral de Avenida Río Churubusco, en el cruce con Calzada General Anaya, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente dejó un saldo de seis personas lesionadas. Al lugar acudieron servicios de emergencia para brindar atención médica a los heridos, así como para evaluar posibles riesgos derivados de la pipa de gas involucrada en el percance.

Elementos de seguridad y protección civil acordonaron la zona para facilitar las labores de auxilio y realizar las maniobras necesarias que permitieran el retiro de las unidades siniestradas.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la zona y utilizar vías alternas, mientras continúan las labores de atención y se determina la responsabilidad del accidente.

