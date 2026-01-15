Más Información
EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían
Trump espera que haya elecciones en Venezuela "algún día", dice la Casa Blanca; insiste en que Corina Machado no tiene apoyos
Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen autoritario
VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca
Activan doble alerta por frío en la CDMX; prevén temperaturas de hasta 1°C y heladas para el viernes 16 de enero
La mañana de este jueves se registró un choque entre una pipa de gas y una unidad de transporte público sobre la lateral de Avenida Río Churubusco, en el cruce con Calzada General Anaya, en la alcaldía Coyoacán.
De acuerdo con los primeros reportes, el accidente dejó un saldo de seis personas lesionadas. Al lugar acudieron servicios de emergencia para brindar atención médica a los heridos, así como para evaluar posibles riesgos derivados de la pipa de gas involucrada en el percance.
Elementos de seguridad y protección civil acordonaron la zona para facilitar las labores de auxilio y realizar las maniobras necesarias que permitieran el retiro de las unidades siniestradas.
Las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la zona y utilizar vías alternas, mientras continúan las labores de atención y se determina la responsabilidad del accidente.
