La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detuvo a Sergio “N”, alias “El M24” o “El Monstruo de la Unión”, por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa agravada.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado es señalado como presunto líder de la célula Los Orejones, vinculada al grupo delictivo La Unión Tepito, con operaciones principalmente en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Las autoridades lo relacionan con delitos como homicidio, extorsión, cobro de piso, así como la venta y distribución de drogas en las colonias Nueva Atzacoalco y Vasco de Quiroga.

La orden de aprehensión fue obtenida el 7 de enero de 2026 y, tras labores de inteligencia y análisis de cámaras del C5, agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo ubicaron y detuvieron el 12 de enero en un domicilio de Tlalnepantla, Estado de México, en coordinación con elementos de la SSC.

El detenido fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

