Un juez de control otorgó una nueva prórroga a Uriel Rivera, el sujeto acusado de acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum y a otra mujer, en calles del Centro Histórico, el 4 de noviembre de 2025.
En una audiencia realizada la mañana de este martes, el juzgador concedió 4 meses más para las investigaciones complementarias en el caso de acoso sexual en agravio de la mujer de 25 años de edad, confirmaron fuentes ministeriales.
El pasado 8 de enero, el juez otorgó una prórroga al procesado, por lo que su audiencia se programó para este martes.
Rivera continuará privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Esta tarde, se llevará a cabo una segunda audiencia por el caso de presunto acoso sexual a la presidenta Claudia Sheinbaum.
