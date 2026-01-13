Cuautitlán Izcalli, Mex.- Tras lamentar su muerte, el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli difundió la foto del presunto homicida del oficial de Secretaría de Seguridad del Estado de México, Francisco Javier Jiménez.

El Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli pidió la colaboración de la ciudadanía para identificar al sujeto y ubicarlo, luego de la muerte del jefe de sector del Valle Cuautitlán de la Policía Estatal, ocurrida el domingo 10 enero.

“De acuerdo con la información disponible, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sigue una línea de investigación, sobre un diferendo y desencuentro entre familias”, informó el gobierno local.

La autoridad municipal compartió una imagen del presunto responsable del homicidio del elemento de la SSEM, a quien le dispararon desde una motocicleta cuando circulaba por la Avenida Villa del Carbón, en el pueblo de El Rosario.

“En Cuautitlán Izcalli, seguiremos trabajando de manera coordinada con los órdenes de gobierno estatal y federal, para salvaguardar el orden y la paz social en el municipio”, puntualizó el gobierno municipal.

lamenta gobierno muerte de oficial estarla y difunden ficha de búsqueda de posible autor. Foto: Especial

