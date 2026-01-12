Más Información
El jefe de sector de Valle Cuautitlán, Francisco Javier “N”, policía activo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, fue asesinado dentro de su vehículo en la colonia El Rosario.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron la noche del domingo 11 de enero, cuando circulaba frente a otro vehículo en el que viajaba su familia.
En el camino fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes se emparejaron con él y le dispararon.
Compañeros del elemento policial exigieron justicia por su muerte. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones correspondientes.
