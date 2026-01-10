Más Información

VIDEO: EU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria; ataque es por la muerte de 3 estadounidenses en Palmira

Sheinbaum presenta nuevo centro de café y maíz Bienestar en Guerrero; busca que la alimentación en México no dependa del exterior

Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención

Llega a Cuba buque con más de 80 mil barriles de petróleo de México; es descargado en la refinería Ñico López

Edificio donde se registró explosión en Paseos de Taxqueña es rehabilitable, aseguran autoridades; proyecto estará a cargo de la Secretaría de Vivienda

Frente frío número 27: lluvias intensas y frío extremo; más de 20 estados con afectaciones para el domingo 11 de enero

La (Profeco) informó que colocó ocho sellos de suspensión en establecimientos de la Ciudad de México y del Estado de México, por diversos incumplimientos a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Lo anterior como resultado del Operativo de verificación y vigilancia Vacacional y Turístico Diciembre 2025, que inició el 9 de diciembre de 2025 y concluyó el viernes 9 de enero, informó la Profeco en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Detalló que su personal colocó seis sellos de suspensión en seis negocios en la capital del país y dos más en establecimientos comerciales del municipio de Metepec, en el Estado de México.

La revisión que personal de la Procuraduría realizó a proveedores y prestadores de servicios, derivó en la colocación de estos sellos en negocios como farmacias, cantinas y un centro comercial, así como dos tiendas departamentales.

La revisión que personal de la Procuraduría realizó a proveedores y prestadores de servicios, derivó en la colocación de estos sellos en negocios como farmacias, cantinas y un centro comercial, así como dos tiendas departamentales. Foto: Profeco / Vía @Profeco
¿Por qué suspendieron a comercios en CDMX y Edomex?

Entre las razones para la colocación de sellos en los establecimientos, están no respetar precios o tarifas exhibidas, no informar términos y condiciones de la venta, no exhibir precios, tarifas o montos totales a pagar, no respetar los precios exhibidos.

Así como no comunicar términos y condiciones del servicio y realizar cargos y redondeos sin consentimiento de las personas, de acuerdo con la Profeco.

Expuso que en el caso de una cantina a la que se le colocó el sello de suspensión fue "por comercializar productos con fecha de caducidad vencida", además de que proporcionó "información que induce a error o confusión".

La Procuraduría del Consumidor refirió que la Odeco Zona Metropolitana de Morelia inspeccionó un comercio chino, donde se detectó que no contaba con información comercial en español, por lo que se inmovilizaron productos.

Profeco realizó 141 visitas de verificación

En las 141 visitas de verificación que se llevaron a cabo se revisó que establecimientos, proveedores y prestadores de servicios contaran con precios y tarifas a la vista de los consumidores, que ofrecieran información clara y veraz, entregaran comprobantes de pago y respetaran las garantías ofrecidas, entre otros aspectos.

En estos recorridos se pusieron 13 mil 395 preciadores y 3mil 396 Decálogos de los derechos del consumidor; además, se otorgaron 2 mil 089 asesorías a quienes lo requirieron, se efectuaron 2 mil 480 visitas de vigilancia y se monitorearon 40 mil 175 productos.

