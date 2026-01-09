Tras las licitaciones desiertas del espectro radioeléctrico que se registraron por los altos precios de los derechos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) inició mesas de diálogo para escuchar a los expertos y a partir de ahí ajustar las bases y ofrecer descuentos “importantes” y hasta exención del pago en donde no haya conectividad.

A partir de hoy y hasta el 10 de marzo se llevarán a cabo el diálogo, que servirá de base para diseñar las bases de licitación que satisfagan las necesidades de espectro radioeléctrico, a fin de “identificar barreras a la participación en licitaciones públicas”.

Durante la “Presentación del Plan de Licitaciones del Espectro Radioeléctrico”, la directora general de licitaciones de Espectro de la CRT, Marisol Nava León, dijo que el monto de los derechos no tiene cambios, porque aún no se hacen las actualizaciones, pero pidió “no nos fijemos del todo en ese monto, porque los descuentos que estamos planeando si van a impactar mucho”.

En respuesta a la pregunta de sí se actualizará el monto de pago de los derechos, explicó que los pequeños operadores que quieran espectro radioeléctrico en lugares donde no hay conectividad tendrán exenciones en el pago de derechos y “en dónde sí hay (conectividad) habrá un descuento importante”.

"Estamos pensando que incluso también pueden acceder a descuentos significativamente mayores al 50% en localidades con conectividad. Queremos también más competencia y que esa competencia genere una dinámica de mercado que permita dar mejores condiciones a los usuarios, mejores tarifas, más calidad, etcétera”.

Por lo que añadió: “No vería una preocupación en el tema de costo del espectro, buscaremos dar certeza muy pronto, respecto a cómo va a quedar y en qué porcentajes y en las próximas semanas estaremos abriendo mesas y la consulta pública para identificar los porcentajes de dónde aplica y a quién aplica”, expuso.

Se contempla realizar tres licitaciones –entre éstas, redes industriales y servicio fijo por microondas- cuyas bases se someterán a consulta pública en el segundo trimestre del 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En la primera mesa llevada a cabo en la Ciudad de México, Nava León dijo a los asistentes que hay casi 127 mil localidades sin cobertura, con 8.3 millones de personas que representan el 6.6% de la población, el 31% de esas personas están en tres estados: Chiapas, Veracruz y en Chihuahua.

Dijo que a través del diálogo, exposición de necesidades por parte de los interesados se diseñará el plan de licitaciones por el que se esperan atraer inversiones y conectar a quienes no tienen acceso a la red, es decir, 1.9 millones de personas que actualmente no tienen conectividad.

Se contempla realizar tres licitaciones –entre éstas, redes industriales y servicio fijo por microondas- cuyas bases se someterán a consulta pública en el segundo trimestre del 2026 a fin de que se lleve a cabo el proceso licitatorio en el mismo segundo trimestre, así como en el tercer y cuarto trimestre.

En el evento participaron Enrique Pavón, director general jurídico, cumplimiento normativo y gobernanza tecnológica de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el director de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Ricardo Castañeda, así como representantes de empresas, abogados y consultores del sector.

