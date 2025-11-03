Tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y en momentos en que se reúnen los equipos que integrarán a los nuevos organismos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dialoga con 133 ex trabajadores para concretar su liquidación.

Los excolaboradores del IFT laboraban bajo el esquema de libre designación y no se les liquidó por dicho instituto, por lo que, la CRT busca un acuerdo que dé por terminada la relación laboral.

En un comunicado, la CRT afirmó que “en un acto de apertura y conciliación, este lunes 3 de noviembre se llevó a cabo una mesa de diálogo en las instalaciones de la Comisión, donde se registraron avances significativos que permitirán continuar con la gestión de las demandas de los extrabajadores…”.

Recordó que dichas personas se “desempeñaban diversos niveles operativos y no fueron liquidados por el IFT, al asegurar que no formaban parte del Servicio Profesional de Carrera y fueron contratados por designación directa”.

Tras la desaparición de la Cofece y el IFT sigue en el proceso de definir la estructura final del personal que será parte de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

De acuerdo a fuentes, lo que busca la nueva administración “es evitar duplicidades y operar con austeridad, fortaleciendo las áreas sustantivas y reduciendo la parte administrativa”.

El organismo regulador de monopolios busca generar ahorros en su nueva estructura operativa sin afectar la capacidad técnica, de acuerdo con fuentes del sector.

mgm