Si México no hace nada para enfrentar los grandes cambios en las tendencias globales, va a seguir creciendo poco con inflación por arriba de la meta, advirtió el fundador y director del Instituto de las Américas de la Universidad Georgetown, Alejandro Werner.

“El crecimiento económico va a seguir siendo crucial, vamos a seguir creciendo poco, la inflación va a estar por arriba del 4%”, advirtió.

Al dictar una conferencia magistral en el Seminario de Expectativas Económicas 2026, organizado por la asociación de ex alumnos del ITAM, dijo que esos pronósticos son independientemente de la política del salario mínimo y el empuje de la redistribución vía la política salarial.

El también exsubsecretario de Hacienda alertó, que eso va a seguir generando presiones inflacionarias, ya que el principal indicador que mide los precios al consumidor continuará por arriba del 4% en los próximos cinco años.

En su opinión, el país es uno de los que se ha quedado más rezagados. “México está muy tarde, no es una crítica a este gobierno, creo que en los gobiernos anteriores tampoco avanzamos de manera importante en hacer frente a estos grandes cambios en las tendencias globales”, ponderó.

Sin embargo, considero que hoy es cada vez más urgente que México tenga una postura mucho más clara de cómo vamos a enfrentar este mundo que se nos viene en las próximas tres décadas.

De lo contrario, sentenció, vamos a seguir con las mismas tasas de crecimiento de los últimos cinco, 10, 15 o 30 años que nos colocan en el número 160 de 190 países en el mundo.

“La gran pregunta es por qué no hemos tenido una productividad social mucho mayor con las tasas de crecimiento per cápita que hemos tenido”, cuestionó, al destacar la paz social de la que hemos gozado que ha sido impresionante dado el rezago económico que hemos tenido.

Plan México "es todo y no es nada"

Dentro de ese contexto, Alejandro Werner opinó que tenemos que potenciar las fuentes internas de crecimiento.

“Nuestra palanca de crecimiento tiene que ser las reformas estructurales internas, competencia, desregulación, educación, infraestructura, etcétera y no un Plan México que es todo y no es nada”, enfatizó.

Acusó que ante una economía global mucho más riesgosa, las autoridades financieras deberían de estar pensando en cómo adquirir más seguros para enfrentar los problemas dentro de los próximos cinco años.

Una recomendación que ofreció sobre todo ante un tipo de cambio más fuerte, es apuntalar las reservas internacionales para vivir con mayor seguridad.

Consideró añadir 100 mil millones de dólares más a los activos internacionales en poder del Banco de México (Banxico).

