Aunque la lista de los principales socios comerciales de Estados Unidos la encabezan México y Canadá, hay una serie de países de Asia que poco a poco ganan terreno.

De acuerdo con la información al mes de octubre de 2025, que dio a conocer el Departamento de Comercio estadounidense, México es el primer socio comercial de la Unión Americana con 15.6% del total del comercio, seguido de Canadá con 12.9%.

En la lista de los 15 países con mayor comercio con el mercado estadounidense hay seis países asiáticos que en conjunto intercambian con dicho país el 25% del total.

Esos países son: China con 7.6%, Taiwan con 4.3%, Japón con 4.1%, Vietnam con 3.6%, Corea del Sur con 3.5% e India con 2.7%.

En un año marcado por un aumento de aranceles por parte de Estados Unidos contra todos sus proveedores, los mayores aumentos de participación comercial con dicho país los registra Taiwan y Vietnam, mientras que la mayor caída se da con los chinos.

México es un gran proveedor del mercado estadounidense de aguacates, frutos rojos, cerveza, jitomates, limones, entre otros. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

México, clave para abastecimiento industrial de EU, destaca CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que “por cuarto mes consecutivo, México se mantuvo como el mayor mercado de exportación de Estados Unidos y, desde 2023, también se ha consolidado como la principal fuente individual de importaciones”.

Consideró que “este desempeño refleja la fortaleza, profundidad y creciente integración productiva de América del Norte. Los sectores clave que impulsan esta integración incluyen maquinaria y equipo, vehículos y autopartes, electrónica, dispositivos médicos, acero, energía y una amplia variedad de productos agropecuarios”.

Comentó que los sectores anteriores “consolidan la competitividad global de Norteamérica y destacan la importancia estratégica de México en el abastecimiento industrial de Estados Unidos. Comercio agropecuario México-Estados Unidos: un pilar de la seguridad alimentaria en América del Norte”.

En cuanto al comercio agrícola destacó que, de enero a octubre de 2025, México se consolidó como el principal proveedor de productos agropecuarios para Estados Unidos y como el segundo mayor destino mundial de las exportaciones agrícolas estadounidenses, por lo que expuso que los dos países se complementan.

Dijo que México es un gran proveedor del mercado estadounidense de aguacates, frutos rojos, cerveza, jitomates, limones, entre otros. Mientras que, los estadounidenses nos exportan carne de cerdo, pollo y res, productos lácteos, manzanas y peras, maíz, trigo, legumbres, arroz, entre otros alimentos.

