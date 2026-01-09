Más Información

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

EU reduce despliegue en el Caribe; mueve buques al norte de Cuba, reporta el New York Times

EU reduce despliegue en el Caribe; mueve buques al norte de Cuba, reporta el New York Times

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México; se estima que la calidad del aire será de mala a muy mala

Se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México; se estima que la calidad del aire será de mala a muy mala

Explosión por acumulación de gas deja al menos 4 lesionados en Paseos de Taxqueña; servicios de emergencia laboran en el lugar

Explosión por acumulación de gas deja al menos 4 lesionados en Paseos de Taxqueña; servicios de emergencia laboran en el lugar

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Aunque la lista de los principales de Estados Unidos la encabezan México y Canadá, hay una serie de países de Asia que poco a poco ganan terreno.

De acuerdo con la información al mes de octubre de 2025, que dio a conocer el Departamento de Comercio estadounidense, México es el primer socio comercial de la Unión Americana con 15.6% del total del comercio, seguido de Canadá con 12.9%.

En la lista de los 15 países con mayor comercio con el mercado estadounidense hay seis países asiáticos que en conjunto intercambian con dicho país el 25% del total.

Lee también

Esos países son: China con 7.6%, Taiwan con 4.3%, Japón con 4.1%, Vietnam con 3.6%, Corea del Sur con 3.5% e India con 2.7%.

En un año marcado por un aumento de aranceles por parte de Estados Unidos contra todos sus proveedores, los mayores aumentos de participación comercial con dicho país los registra Taiwan y Vietnam, mientras que la mayor caída se da con los chinos.

México es un gran proveedor del mercado estadounidense de aguacates, frutos rojos, cerveza, jitomates, limones, entre otros. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
México es un gran proveedor del mercado estadounidense de aguacates, frutos rojos, cerveza, jitomates, limones, entre otros. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

México, clave para abastecimiento industrial de EU, destaca CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que “por cuarto mes consecutivo, México se mantuvo como el mayor mercado de exportación de Estados Unidos y, desde 2023, también se ha consolidado como la principal fuente individual de importaciones”.

Consideró que “este desempeño refleja la fortaleza, profundidad y creciente integración productiva de América del Norte. Los sectores clave que impulsan esta integración incluyen maquinaria y equipo, vehículos y autopartes, electrónica, dispositivos médicos, acero, energía y una amplia variedad de productos agropecuarios”.

Lee también

Comentó que los sectores anteriores “consolidan la competitividad global de Norteamérica y destacan la importancia estratégica de México en el abastecimiento industrial de Estados Unidos. Comercio agropecuario México-Estados Unidos: un pilar de la seguridad alimentaria en América del Norte”.

En cuanto al comercio agrícola destacó que, de enero a octubre de 2025, México se consolidó como el principal proveedor de productos agropecuarios para Estados Unidos y como el segundo mayor destino mundial de las exportaciones agrícolas estadounidenses, por lo que expuso que los dos países se complementan.

Dijo que México es un gran proveedor del mercado estadounidense de aguacates, frutos rojos, cerveza, jitomates, limones, entre otros. Mientras que, los estadounidenses nos exportan carne de cerdo, pollo y res, productos lácteos, manzanas y peras, maíz, trigo, legumbres, arroz, entre otros alimentos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]