Las mercancías con la etiqueta Made in Mexico que cruzaron hacia Estados Unidos estuvieron valoradas en 48 mil 524 millones de dólares durante octubre pasado.

Se trata del mes con las mayores exportaciones mexicanas desde que hay registro disponible en el Departamento de Comercio de la Unión Americana, a partir de 1985.

Esta cifra significa un incremento de 6.7% frente a las ventas que se llevaron a cabo en el mismo mes de 2024.

En el acumulado de enero a octubre, México vendió productos por 447 mil 998 millones de dólares, 5.6% por arriba del mismo lapso de 2024 y también representa el valor más alto en la historia en un periodo similar.

México se consolidó como el principal proveedor del país que gobierna Donald Trump, al concentrar 15.6% de todas las compras en el extranjero que llevó a cabo Estados Unidos entre enero y octubre, por encima de Canadá, que tuvo 12.9%, y China, 7.6%.

Hasta febrero, los bienes que ingresaban a la Unión Americana fuera del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros acuerdos pagaban los aranceles denominados de Nación Más Favorecida, eran bajos en general, y en varios casos cercanos o iguales a cero.

Este estatus se eliminó con la llegada de Trump a la Casa Blanca y, a partir de marzo, Estados Unidos anunció que empezaría a cobrar 25% de arancel a todos los productos que incumplen el T-MEC, cuyas reglas establecen un determinado porcentaje de materia prima, partes y piezas hechas en la región.

Ahora las empresas establecidas en territorio mexicano tienen mayores incentivos para utilizar el T-MEC y evitar el pago de aranceles, de acuerdo con el informe trimestral del Banco de México.

Importaciones también crecen

México compró productos fabricados en Estados Unidos por valor de 29 mil 575 millones de dólares en octubre, 1.8% por arriba del mismo mes de 2024 y además fue la mayor cifra desde agosto de 2024.

En el acumulado de enero a octubre de 2025, las importaciones mexicanas fueron de 283 mil 183 millones de dólares, 0.2% por arriba del mismo lapso de 2024.

Esto dejó un saldo a favor de México de 164 mil 815 millones de dólares, después de reportar un superávit de 141 mil 553 millones entre enero y octubre de 2024.

Con todo el mundo, EU tuvo un déficit comercial de 29 mil 350 millones de dólares en octubre y fue el menor desde junio de 2009.