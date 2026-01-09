Ciudad Juárez.— Un policía de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) murió y dos más resultaron heridos en un ataque armado la tarde del jueves en una gasolinería ubicada en la colonia Magisterial, en esta ciudad.

Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE, detalló que los agentes estaban realizando una investigación en conjunto con la Policía Federal, y al momento de cargar gasolina fueron atacados a balazos.

El agente fallecido operaba en el área de drones de la corporación estatal y los lesionados en el área de detectives; ya se encuentran fuera de peligro.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que se realizó el arresto de siete presuntos responsables del ataque, además del aseguramiento de armas largas y vehículos.

Hasta el cierre de esta nota no se había dado a conocer la identidad de las personas detenidas.