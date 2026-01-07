Los asesinatos de policías incrementaron 9% al pasar de 320 en 2024 a 348 en 2025: en promedio, cada día asesinan a un elemento policiaco en México. Sinaloa es la entidad con más homicidios al registrar 48; le sigue Guerrero con 39; Guanajuato con 36; Michoacán con 34 y en Veracruz, 24.

De acuerdo con una base de datos elaborada por la organización Causa en Común, de los 348 policías abatidos en 2025, 321 eran hombres y 27, mujeres. Mientras que 198 estaban activos, 100 eran francos, 26 eran expolicías y en 23 casos no se contó con información para determinar su estatus.

Desde el inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum (1 de octubre de 2024), a nivel nacional han asesinado a 442 policías: 273 eran municipales, 147 eran estatales y 22 federales. La forma en la que mueren los elementos son: en masacres, con mutilaciones o descuartizamientos y tortura, de acuerdo con notas periodísticas de todo el país revisadas por la organización.

Durante los últimos años, Causa en Común elabora una base de datos que visibilizan la violencia que viven los policías en el país. En 2019 asesinaron a 446 policías; en 2020, 524 policías; en 2021 sumaron al menos 401 casos de policías asesinados; en 2022 se registraron 403; en 2023 se documentó el asesinato de 412 y 2024 cerró con 320 policías abatidos.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, se documentaron al menos, 2 mil 456 policías asesinados a nivel nacional.

Policías viven en precariedad y abusos laborales

En los primeros 11 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se han registrado 73 movilizaciones de policías, 64% más que las registradas en el mismo periodo del gobierno anterior, informó la misma organización. Entre las demandas más frecuentes se encuentran: la denuncia por abusos laborales y la destitución de sus mandos.

También denuncian salarios bajos o pendientes de homologarse conforme a acuerdos previos con las autoridades, la falta de prestaciones, de equipamiento y descuentos o retenciones salariales injustificadas, destacó el informe "Las policías en México. Radiografía de un retraso crónico”.

Entre enero y agosto de 2025, se registraron 46 movilizaciones de policías: 23 manifestaciones, 20 paros y 3 emplazamientos a paro. El 54% de las movilizaciones son organizadas por policías municipales, 33% por estatales, 7% por familiares de policías, 4% por policías auxiliares y 2% por expolicías. El 59% de las movilizaciones se concentra en cinco entidades: Michoacán (7), Puebla (6), Oaxaca (5), Baja California (4) e Hidalgo (4).

En México, relata el informe, las condiciones laborales de los policías son dispares y en su mayoría precarias, particularmente en el caso de las corporaciones municipales. La precariedad laboral que enfrentan los policías es patente en la falta de acceso a prestaciones básicas, producto de una regulación deficiente y problemas de financiamiento que, a nivel federal, se agravan debido a la militarización del presupuesto y, a nivel local, se deben a la falta de ingresos y el gasto deficiente.

Respecto al acceso a servicios de salud y a una pensión garantizada por el Estado, los datos disponibles evidencian serios rezagos que constituyen violaciones flagrantes a los derechos laborales de los policías; particularmente, en el caso de los municipales.

“De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 92% de los policías estatales cuenta con afiliación a una institución de seguridad social estatal; ya sea IMSS, ISSSTE o algún instituto local. En el caso de los policías municipales, dicha proporción baja al 53%”, señala.

Además, cuatro de cada 10 policías consideró que su salud se ve afectada por su trabajo. Los padecimientos más frecuentes son: aumento o disminución de peso, irritabilidad, insomnio, ansiedad, nerviosismo y fatiga crónica; es decir, el síndrome de “burnout”.

En casos extremos, indicó la organización, la tensión llega a generar problemas psicológicos, emocionales o trastornos psiquiátricos severos y, consecuentemente, ausentismo, adicciones, incapacidades y muertes por accidentes o suicidio.

De acuerdo a la evaluación que realizó Causa en Común, de las policías estatales durante 2024 y 2025, también se detectaron significativas deficiencias en su desarrollo institucional, producto de una política que ha priorizado el uso de instituciones militares en funciones de seguridad pública, en detrimento del fortalecimiento de las policías civiles.

En materia de seguridad social, persisten carencias en la cobertura de seguros y prestaciones para los elementos policiales y la falta de sistemas complementarios de seguridad social, como marca la ley. Los procesos de certificación y evaluación carecen de transparencia y rigor, y la perspectiva de género no está adecuadamente integrada en las políticas de desarrollo policial. Asimismo, existe una falta de regulación y control en el uso de la fuerza, así como carencias en el equipamiento de protección para el personal.

“Estas deficiencias resaltan la necesidad de un cambio de enfoque que priorice el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones civiles de policía, garantizando la aplicación efectiva de la normativa, la protección de los derechos de los policías y la transparencia en el uso de la fuerza y los recursos”, señaló.

