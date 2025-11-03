Más Información

Tres elementos de la, ubicado en la parte central del estado de Puebla, fueron emboscados y asesinados a tiros.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de hoy en uno de los accesos a la cabecera municipal, donde un grupo de hombres armados, quienes viajaban en un vehículo, atacaron a los agentes municipales.

En el lugar de los hechos dos agentes murieron y la comandante en turno resultó herida, por lo que fue trasladada a un hospital de la zona, donde se reportó su fallecimiento.

Elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal arribaron al sitio, sin embargo, no lograron detener a los responsables del crimen.

Durante el presente año, en territorio poblano han sido asesinados 11 policías, según un recuento de la organización Civil Causa en Común.

En el nivel nacional suman 305 policías los asesinados en cumplimiento del deber, en promedio uno cada día, y 24 por ciento más que los registrados en el mismo periodo de 2024.

Los estados con más policías asesinados en 2025 son: Sinaloa (44), Guerrero (37), Guanajuato (35), Michoacán (29) y Veracruz (22).

