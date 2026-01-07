Autoridades de Durango confirmaron el fallecimiento de un menor de 12 años a causa de una bala perdida durante un enfrentamiento la tarde del martes en la carretera federal 45 Durango-México, a la altura del municipio de Nombre de Dios.

Fue la tarde de ayer que elementos de la Guardia Nacional fueron presuntamente emboscados por civiles armados y donde se desató un enfrentamiento en donde murieron dos.

En el tiroteo, vehículos de civiles quedaron atrapados, entre ellos un automóvil Vento donde iba a bordo un joven de 12 años, quien resultó herido. Al llegar el personal de emergencias el adolescente fue trasladado el Hospital Materno Infantil en la capital, sin embargo, falleció en el camino a pesar de las labores de reanimación que intentó el personal médico.

Los dos elementos de la Guardia Nacional que fallecieron a causa del enfrentamiento, uno murió en el lugar y el otro falleció en el Hospital Militar mientras era atendido.

Ni autoridades estatales ni de la Guardia Nacional han informado oficialmente sobre el ataque ni los fallecimientos. Únicamente ayer a las 6:58 de la tarde, la Guardia Nacional publicó en redes sociales una alerta para tomar precauciones sobre el cierre de circulación “por incidente”, cerca del kilómetro 249+000 de la carretera Zacatecas-Durango. Fue hasta la 1:14 de la mañana que informaron que la vialidad ya estaba libre tras el “incidente”.

