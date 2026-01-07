Más Información

La Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco confirmó que los cinco adolescentes de 14 y 15 años reportados como desaparecidos entre el 3 y el 4 de enero pasados en el , ya fueron localizados.

La Comisión publicó las fichas de localización de los menores cerca de la medianoche de este martes, y aunque no se han dado mayores detalles de lo que ocurrió, trascendió que se trató de ausencias voluntarias.

Los menores fueron identificados como Andy Castro Rodríguez, de 14 años; Luis Fernando González Ramírez, de 15 años; Alexander Ortega Vázquez, de 14 años; Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, de 14 años; y Cristopher Abraham Flores Rodríguez, de 15 años.

Cuando se reportó su desaparición, se informó que los cinco fueron vistos por última vez en la colonia Buenavista, en Ixtlahuacán, y se temía que se tratara de un caso de , sin embargo, se ha descartado que sus ausencias estuvieran relacionadas con algún hecho delictivo.

