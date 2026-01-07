Más Información
La Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco confirmó que los cinco adolescentes de 14 y 15 años reportados como desaparecidos entre el 3 y el 4 de enero pasados en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, ya fueron localizados.
La Comisión publicó las fichas de localización de los menores cerca de la medianoche de este martes, y aunque no se han dado mayores detalles de lo que ocurrió, trascendió que se trató de ausencias voluntarias.
Extienden labores de búsqueda de Jeshua en C. Izcalli
Los menores fueron identificados como Andy Castro Rodríguez, de 14 años; Luis Fernando González Ramírez, de 15 años; Alexander Ortega Vázquez, de 14 años; Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, de 14 años; y Cristopher Abraham Flores Rodríguez, de 15 años.
Cuando se reportó su desaparición, se informó que los cinco fueron vistos por última vez en la colonia Buenavista, en Ixtlahuacán, y se temía que se tratara de un caso de reclutamiento forzado, sin embargo, se ha descartado que sus ausencias estuvieran relacionadas con algún hecho delictivo.
afcl/LL
