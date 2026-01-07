Cuautitlán Izcalli, Méx.— Un nuevo operativo de búsqueda de Jeshua Cisneros Lechuga fue desplegado en la Laguna de Tierra Blanca, a casi dos meses de que su familia lo reportó como desaparecido.

Karla Lechuga, madre del joven que en diciembre cumplió 19 años, informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha podido avanzar en la investigación debido a la falta de cámaras de seguridad para seguir el rastro.

Suman 55 días desde el último día que supieron de Jeshua, el pasado 13 de noviembre de 2025, cuando cámaras de empresas privadas lo captaron caminando sobre la banqueta, a un costado de los carriles laterales de la autopista México-Querétaro, cuando de pronto se pierde y desde entonces no se ha sabido de él.

Su madre —junto con otro grupo de mujeres buscadoras— se trasladó a la Laguna de Tierra Blanca para seguir con las acciones a fin de encontrarlo.

En esa zona no obtuvieron resultados aún. Sin embargo, mostraron una lona con su ficha de búsqueda para que más gente conozca el caso y pueda ayudar si es que sabe algo.

En el operativo participaron, además, elementos de la Comisión Nacional de Búsqueda con binomios caninos. No hubo resultados positivos.

“Hoy quiero detenerme un momento para agradecer profundamente a cada persona que nos ha brindado su apoyo en este camino tan doloroso y difícil. Gracias a quienes han compartido, comentado, preguntado, orado, acompañado en silencio o levantado la voz con nosotros”, señaló el padre de Jeshua, Luis Cisneros.