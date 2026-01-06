Chihuahua. - Un total de 400 mil pesos son los que se ofrecen recompensa para quienes brinden información que dé con el paradero de dos hombres desaparecidos desde el mes de agosto del 2025 en Parral, Chihuahua.

Durante la tarde de este martes, la Comisión Local de Búsqueda, en coordinación con la Fiscalía de Distrito Zona Sur en la entidad, informó que ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien proporcione información veraz, que contribuya a la localización de Jesús Gerónimo Sánchez Tarín y otros 200 mil pesos, por información para encontrar a Jaime Leónides Cano Sotelo, quienes fueron reportados como desaparecidos el 23 de agosto de 2025, en la ciudad de Parral.

Lee también: Abandonan cuerpo en estado de descomposición en panteón de Navolato, Sinaloa; estaba envuelto en bolsas de plástico

Aún y cuando se han desplegado diversas acciones de búsqueda e investigación, entre las que destacan rastreos en campo, entrevistas, pega de pesquisas, elaboración y difusión de cédulas de identificación, así como la cumplimentación de órdenes de cateo, no se ha logrado dar con el paradero de las personas mencionadas.

De acuerdo con lo que se informó, la Fiscalía de Distrito Zona Sur mantiene los trabajos de investigación para dar con el paradero de los dos hombres desaparecidos de 25 y 26 años.

Si se cuenta con datos que permitan la localización de Jesús Gerónimo Sánchez Tarín y Jaime Leónides Cano Sotelo, o de otras personas con estatus de no localización y/o desaparición, favor de comunicarse al 614) 429-33-00, extensión 11343, (656) 629-33-00, extensiones 56923 y 56924, 911 para atención inmediata, o bien, al 089 para Denuncia Anónima, toda la información proporcionada será tratada con estricta confidencialidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr