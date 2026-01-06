El síndico del proceso de venta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), solicitó una prórroga para la publicación de subasta y un ajuste general en los plazos del procedimiento de enajenación.

A través de un comunicado de AHMSA, se informó que la sindicatura presentó ante el juzgado la solicitud de prórroga con la finalidad de asegurar una adecuada ejecución del proceso, transparencia y certeza jurídica.

La prórroga contempla un ajuste limitado en los plazos, el cual no deberá exceder los 30 días, sin que ello implique la suspensión ni la cancelación del proceso de subasta autorizado.

Lee también Rinde protesta nuevo juez en Aguascalientes; suple a Claudio Azul Bañuelos Jurado, quien renunció tras vincular a proceso a una víctima

Sin embargo, esta solicitud generó inconformidad entre trabajadores y extrabajadores de AHMSA, quienes se manifestaron en contra, pues consideraron que esta decisión únicamente retrasa la subasta y prolonga la falta de pagos a la base laboral.

Un grupo de manifestantes exigió el respeto al calendario original y señalaron que el día 30 está marcado como fecha límite para la venta de la empresa. También pidieron la intervención del gobierno federal.

Cientos de trabajadores de AHMSA y sus familias continúan sin recibir pago tras casi tres años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr