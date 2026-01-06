Para este año, el Tren Interoceánico todavía no cuenta con un seguro de vida para los pasajeros que lo aborden, pero los que sí tienen garantizada esta protección son todos los trabajadores sindicalizados de este tren quienes tienen una suma asegurada por muerte accidental por un mínimo de 600 mil pesos.

En el fallo de la licitación LA-13-J3L-013J3L001-N-1-2026 se indica que se entregó el contrato anual por un millón 949 mil 426 pesos a la empresa General de Seguros, y se indica que, con base en el Contrato Colectivo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, en este seguro se incluye la muerte por suicidio.

"De cuerdo con lo que establece el Contrato Colectivo de Trabajo, en su capítulo XX de las Prestaciones cláusulas 48, numeral VII, la aseguradora pagará por concepto de suma asegurada las siguientes cantidades: Fallecimiento: 300 mil pesos; Muerte Accidental: 600 mil pesos.

Lee también Desierta, licitación de seguro del Tren Interoceánico para 2026

"Además, queda entendido y convenido que las sumas aseguradas podrán ser incrementadas de acuerdo con la revisión que se efectúe con el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, sin que este afecte al pago de la prima de seguro", indicó.

La vigencia de este contrato inició desde las 00:00 del pasado 1 de enero y terminará a las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2026.

Seguro cubre suicidio

En la página 14 del Anexo de la licitación destaca que este seguro para los trabajadores del Tren Interoceánico también cubrirá el fallecimiento por suicidio, motivo que en la mayoría de los seguros no se cubre.

"El suicidio se cubre desde el momento en que ingrese a laborar en esta entidad".

La semana pasada, EL UNIVERSAL informo que el Tren Interoceánico no cuenta con un seguro que proteja a sus pasajeros en caso de accidentes, como el ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, en donde el tren se descarriló ocasionando la muerte de 14 pasajeros y cerca de 100 lesionados.

Lee también Tren Interoceánico pagó 18 mdp por revisión de vías

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales, no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr