Aguascalientes, Ags.- Miguel Ángel Arellano Aranda rindió protesta como Juez de Control y Juicio Oral Penal del Poder Judicial del estado de Aguascalientes, tras la renuncia del juez Claudio Azul Bañuelos Jurado, quien después de tres meses de ejercicio como juzgador determinó dejar el cargo “por motivos personales".

“Viene el compromiso de servir a mi país y dar lo mejor de mí al hacer mi trabajo”, aseveró ante la comisión permanente del Congreso del Estado.

El nuevo juzgador se encontraba en la lista de reserva de hombres y mujeres integrada por el Instituto Electoral del Estado, de acuerdo a los votos que lograron en la elección del 1 de junio pasado.

Arellano Aranda fue designado como juez suplente (06/01/2026). Foto: Especial

Arellano Aranda fue designado como juez suplente conforme a las reglas y votos que lo favorecieron. La posición que dejó Bañuelos Jurado, de 24 años de edad, debía ser cubierta por un hombre, conforme a las disposiciones de paridad.

Claudio Azul Bañuelos, y quien ganó fama por vincular a proceso penal a una víctima en una audiencia pública y tuvo que ser corregido por el Ministerio Público para que enmendara el error, en diciembre pasado presentó su renuncia con carácter de irrevocable al Congreso Local, medio año después de ser electo en las elecciones del 1 de junio.

Este 6 de enero de 2026, se formalizó el nombramiento de Arellano dentro del sistema de justicia penal de la entidad, conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente.

En su carta laboral se destaca una sólida carrera judicial de más de ocho años, su experiencia además como asesor jurídico victimal y agente del Ministerio Público.

