Tras la anulación de la elección municipal de Tamiahua, el Congreso de Veracruz designó a un que gobernará durante cinco meses y convocó a elecciones extraordinarias.

Durante sesión, los diputados aprobaron un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual se nombró al Concejo Municipal de Tamiahua, que funcionará del 1 de enero al 31 de mayo.

Y es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la municipal de Tamiahua (asentado en el norte de Veracruz) al considerar como “grave” el rebase de topes de gastos de campaña de la candidata ganadora del PVEM, Citlali Medellín.

Ante ello, los diputados nombraron a los integrantes de dicho Concejo; las atribuciones del Concejal Presidente serán las que normativa aplicable confiere al Presidente Municipal; las de la Concejala Síndica, las que corresponden a la sindicatura y las de los Concejales Primero, Segunda, Tercero y Cuarta, las señaladas para las y los regidores.

En la misma sesión, las legisladoras y los legisladores aprobaron el Acuerdo por el cual se expidió una convocatoria para del Ayuntamiento de Tamiahua.

De acuerdo con el documento, el proceso iniciará el 9 de enero con la declaratoria formal que realizará el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) y culminará en la fecha en que los resultados hayan adquirido definitividad.

La elección se llevará a cabo el 29 de marzo y el ayuntamiento ganador iniciará funciones el 1 de junio de 2026 y concluirá el 31 de diciembre de 2029.

Para el caso de la elección extraordinaria a la que se convoca se ajustarán los plazos de las etapas del proceso electoral mediante acuerdo del OPLE que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Estado

aov/cr

