El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, propone declarar la nulidad de la elección de los integrantes del ayuntamiento de Tamiahua, en el estado de Veracruz, celebrada el pasado 1 de junio, por el rebase del tope de gastos de campaña en más de 63 por ciento, de la candidata ganadora, Citlali Medellín, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En su proyecto de resolución, el magistrado plantea dejar sin efectos la declaración de validez de la elección, el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez entregadas a la planilla de candidaturas postulada por el PVEM, así como la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

“Son procedentes los recursos porque existe una presunta violación a principios constitucionales que no fue analizada por la Sala Regional y mucho menos por el Tribunal local”, explica Reyes Rodríguez Mondragón en su propuesta de resolutivo.

“Debe declararse la nulidad de la elección municipal en Tamiahua, Veracruz, debido a que está demostrado que el PVEM y su candidata, excedieron en un 63.73% el tope de gastos de campaña autorizado, circunstancia que generó una asimetría indebida en la competencia que, razonablemente, pudo incidir en el resultado final de la votación, ya que el dinero en los comicios se traduce en posibilidad de elaborar y difundir más propaganda, tener mayor presencia política y mejores condiciones operativas para obtener el voto”, argumenta.

Explica que la Sala Regional reconoció el rebase al tope de gastos de campaña del PVEM y su candidata, pero no analizó la información necesaria para determinar si la violación fue dolosa y determinante para los resultados de la elección, no obstante que la misma se encuentra en el expediente. “Por tanto, debe revocarse tal decisión y estudiar si se actualizan los elementos constitutivos de la causal de nulidad materia de la controversia”, subraya.

El magistrado Rodriguez Mondragón propone a la Legislatura del estado de Veracruz, como resultado de la nulidad de los comicios, emitir la convocatoria correspondiente para la celebración de la elección extraordinaria de las y los integrantes del ayuntamiento municipal de Tamiahua, Veracruz. El proyecto será sometido a la deliberación del pleno en la próxima sesión pública de la Sala Superior del TEPJF.

