Dos hombres de nacionalidad guatemalteca, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (), fueron vinculados a proceso por los delitos de portación de , así como posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, un juez de control les impuso la de oficio en audiencia de imputación realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia, Michoacán.

Pedro Maquin y Leonardo Choc Ical fueron detenidos en el municipio de Tangancícuaro, Michoacán, tras agredir con disparos de arma de fuego a elementos de la Guardia Nacional, de los cuales uno murió.

Les aseguran armas a los dos guatemaltecos ligados al CJNG que atacaron a elementos de la Guardia Nacional en Michoacán (26/12/2025). Foto: Especial
Les aseguran armas a los dos guatemaltecos ligados al CJNG que atacaron a elementos de la Guardia Nacional en Michoacán (26/12/2025). Foto: Especial

Según el Informe Policial Homologado entregado por las fuerzas federales al Ministerio Público Federal, ambos sujetos son de nacionalidad guatemalteca y al momento de su captura se les aseguraron dos armas de fuego, siete cargadores, 111 cartuchos útiles y un chaleco táctico con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La FGR precisó que Pedro Maquin fue procesado por la posible comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y Leonardo Choc Ical también por los de posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo.

Se les impuso la prisión preventiva oficiosa y el juez de la causa otorgó al Ministerio Público de la Federación un plazo de 60 días para la investigación complementaria.

