La Marina Armada detuvo a una persona en el municipio de Cajeme, Sonora, en posesión de armas largas y cortas, así como cartuchos, cargadores y diversas drogas.

La captura se llevó a cabo en un cateo realizado por personal de la Armada en coadyuvancia con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Policía Estatal, en el marco de las acciones para mantener la paz en el estado de Sonora, afectado por la células delictivas al servicio del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Marina (Semar) precisó que al sujeto detenido se le aseguraron dos armas largas, dos armas cortas, 990 cartuchos útiles de diferentes calibres, 16 cargadores de diferentes calibres, 60 envoltorios conteniendo una sustancia con características similares a la metanfetamina, diez envoltorios conteniendo en su interior hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como un vehículo.

El detenido y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, señaló la dependencia.

"Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, reafirma su compromiso en la lucha contra las actividades ilícitas de la delincuencia organizada y su determinación para continuar trabajando en coordinación con las Fuerzas Federales, Estatales y Municipales para velar por la seguridad y la justicia en nuestro país", señaló.

pjm/LL