Cuernavaca, Mor.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPPC) detuvo a dos servidores públicos del Ayuntamiento de Cuautla en posesión de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, con alteración en sus números de registro. Portaban cargadores abastecidos y casquillos útiles.

El titular de la SSPPC, Miguel Ángel Urrutia Lozano, afirmó que uno de los detenidos, identificado como Luis Javier “N” de 28 años, presuntamente es sobrino del edil de Cuautla, Jesús Corona Damián, y es quien portaba la pistola Glock, calibre 9 milímetros, con cargador abastecido.

Su compañero Jesús “N” de 53 años es inspector fiscal verificador y fue presentado ante el Ministerio Público por portación de cargadores de arma de fuego con casquillos útiles, de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Ambos fueron detenidos en un operativo coordinado con el Ejército, Guardia Nacional y Marina.

Jesús “N” de 53 años es inspector fiscal verificador y fue presentado ante el Ministerio Público en Morelos (23/12/2025). Foto: Especial

Al trascender la doble detención, el Ayuntamiento de Cuautla se deslindó de cualquier acción realizada a título personal por trabajadores municipales “que no represente ni refleje los lineamientos, valores o la ética que rigen a este gobierno institucional”, expuso.

En un comunicado, la autoridad municipal manifestó total disposición para colaborar y apoyar a las autoridades correspondientes. “Facilitaremos toda la información y recursos al alcance de esta administración que sean requeridos por la Fiscalía General del Estado de Morelos para el pronto esclarecimiento de los hechos conforme a derecho”, citó.

El jefe policiaco informó que el operativo de captura se realizó en la colonia Loma Bonita, en cuyo sitio también fue asegurado una camioneta con logos del Ayuntamiento de Cuautla, así como otro vehículo Chevrolet Trax 2016, color arena.

Segundo operativo

Urrutia Lozano precisó que horas después de la detención, la Fiscalía General del Estado coordinó una segunda acción y aprehendieron en flagrancia a dos hombres, presuntamente vinculados al grupo delictivo de Joseph “N”, “La Rata”, en un pago controlado por el delito de extorsión.

El secretario de Seguridad estatal dijo que en Cuautla hay tres grupos delictivos que ocupan el interés de las autoridades estatales y federales: Joseph “N”, La Rata; Júpiter “N”, El Barbas, y Milton “N” del Cartel Unión Tepito.

