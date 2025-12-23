Zitácuaro, Michoacán.- Previo a salir de vacaciones, una alumna de primer grado de secundaria de la Escuela Técnica número 15 de Zitácuaro, Michoacán, puso en jaque no solo la seguridad de sus compañeros, sino también, el regreso a clases en el plantel educativo, tras agredir a golpes y amenazar a una de sus compañeras, con un arma blanca.

La niña de tan solo 12 años de edad y estudiante de esa escuela ubicada en la colonia La Encarnación, agredió a una de sus compañeras a golpes el pasado mes de noviembre y la amenazó con enterrarle un arma blanca que llevaba en la mochila.

En una escuela que no cuenta con los protocolos mínimos de prevención de la violencia y la completa omisión de la directora del plantel Georgina Lozano Velasco -como lo denunciaron los padres de familia-, el problema escaló aún más cuando la alumna intentó coordinarse con otro alumno para conseguir una pistola y llevarla a la escuela para hacerle daño a sus compañeros.

Padres de familia piden aclaraciones por agresiones en la escuela (23/12/2025). Foto: Especial

Al enterarse de esta situación, los padres de familia, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la menor.

La denuncia, fue atendida mediante el mecanismo alternativo de solución de conflictos mejor conocido como mediación, lo cual lamentaron las víctimas directas e indirectas, ya que se trata de un caso de violencia.

Ante la falta de respuesta de la Dirección del plantel, los padres de familia decidieron manifestarse e impedir que se llevaran a cabo las clases en ese plantel, hasta que la directora dé la cara, haga valer la seguridad del alumnado e imponga una sanción ejemplar para la niña agresora.

Comunicado a padres e familia sobre el caso de violencia (23/12/2025). Foto: Especial

El pasado 9 de diciembre, acudió personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Región Zitácuaro encabezada por Eder Carmona, quien platicó con los padres de familia.

El acuerdo fue dar de baja a la alumna por traslado a otro plantel, para no violentar su derecho a la educación y garantizar la seguridad del resto de los estudiantes.

La directora de la institución se negó desde entonces a imponer una sanción académica y decidió suspender las actividades escolares, como señala un oficio fechado el día 10 de diciembre.

Para los padres de familia, esa acción de la docente, dejó al resto de estudiantes sin clases dos semanas antes del periodo vacacional y ahora está en duda si regresarán a clases el próximo 12 de enero, fecha establecida por el calendario oficial, para la reanudación del ciclo escolar 2025-2026.

