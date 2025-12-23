Zacatecas.- La mañana de este martes, en el municipio de Loreto, se registró un ataque armado en el que dos elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas resultaron heridos, cuando se desplegó un operativo en una escuela, ya que un grupo delictivo pretendía apoderarse del lugar.

De acuerdo a la información que emitió la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, los hechos ocurrieron en la comunidad de Tierra Blanca, a donde se desplegaron los policías estatales, ya que se recibió una denuncia ciudadana, donde se alertaba que un grupo de “delincuentes armados pretendían ocupar una escuela como campamento, aprovechando el periodo vacacional”.

Se menciona que al atender el reporte y arribar al lugar, los elementos de la Policía Estatal fueron agredidos por civiles armados, quienes posteriormente abandonaron el plantel educativo y huyeron rumbo el vecino estado de Aguascalientes.

Ataque armado deja dos heridos en Zacatecas (23/12/2025). Foto: Especial

También se precisa que tras este hecho se inició una persecución de los delincuentes y fue cuando los dos elementos resultaron lesionados por impactos de arma de fuego, quienes fueron trasladados en helicóptero a recibir atención médica; ambos se reportan con un estado de salud estable y fuera de peligro.

Tras estos hechos, se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad y un amplio operativo en la zona, con la participación coordinada de las Fuerzas de Seguridad de los tres órdenes de gobierno y se informa que esa área se encuentra bajo control y también se señala que se mantendrán los patrullajes y acciones operativas para dar con los responsables.

