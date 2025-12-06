Más Información

Jiutepec, Mor.- Un grupo de irrumpió la noche del viernes a un establecimiento ubicado sobre la avenida 50 Metros, en la colonia Civac de Jiutepec, donde sometieron a clientes y trabajadores durante un . Uno de los delincuentes trató de tomar de los cabellos una joven, pero ella lo eludió y buscó refugió en su pareja.

Habitantes de la zona, pertenecientes al municipio de Jiutepec, contaron que los sujetos entraron de manera abrupta y comenzaron a amenazar a quienes se encontraban en el interior, exigiendo la entrega de teléfonos, carteras y otros objetos de valor. El propietario también fue víctima del robo.

Después de quitar carteras y teléfonos móviles a sus víctimas, los delincuentes subieron a dos motocicletas y huyeron. Las imágenes del asalto, captadas en cámaras de video del mismo negocio, ya corren en redes sociales.

